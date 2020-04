Marc Rosset répond à la suggestion de Roger Federer de fusionner les circuits ATP et WTA

L’ancien joueur de tennis suisse ATP Marc Rosset a ajouté ses commentaires à la liste des voix qui ont parlé après que Roger Federer a tweeté à propos de la fusion des circuits ATP et WTA. S’adressant à RTS, Rosset dit qu’il n’est pas sûr que ce soient les joueurs qui pourraient ne pas être là dans 4 ans qui devraient ouvrir la voie.

Rosset a commenté: “Il me semble compliqué de prendre les décisions en écoutant des joueurs qui, peut-être, ne seront pas là dans 4 ans. Si nous prenons l’exemple de la F1, Monaco pourrait bien être un Grand Prix légendaire, il leur fallait quand même se conformer aux exigences de la FIA pour rester sur le circuit.

Alors oui, vous devez travailler avec les quatre tournois du Grand Chelem, mais si l’ATP prend les devants et impose des choses à ces 4 majors, des choses qu’ils n’acceptent pas, Federer ou Nadal boycotteront-ils ces événements et se priveront-ils d’une possibilité d’en gagner un de plus? Je ne pense pas … “

La suggestion de Federer de fusionner les deux corps de tennis a reçu le soutien de plusieurs milieux – dont Rafael Nadal, Simona Halep, Petra Kvitova, Garbine Muguruza Billie Jean King et Vasek Pospisil. À partir de maintenant. L’Australien Nick Kyrgios est le seul joueur à avoir exprimé sa désapprobation de l’idée.

Les chefs de l’ATP et de la WTA ainsi que Tennis Australia ont également déclaré qu’ils accueillaient favorablement cette suggestion. Rosset est surtout connu pour avoir remporté la médaille d’or en simple masculin aux Jeux olympiques de 1992. Il a également remporté le titre du Grand Chelem en double à l’Open de France en 1992 en partenariat avec son compatriote Jakob Hlasek.