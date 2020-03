Marcelo Melo sur l’annulation des puits indiens et l’effet sur le système de classement

Le Brésilien Marcelo Melo dit que lui et d’autres joueurs se demandent comment l’annulation du tournoi d’Indian Wells affectera le classement des joueurs. L’ouverture du BNP Paribas à Indian Wells a été annulée en raison de l’apparition du coronavirus.

Plusieurs joueurs ont exprimé leur colère contre les organisateurs du tournoi pour avoir pris une décision de dernière minute concernant l’annulation. S’exprimant sur le site TenisBrasil, Melo a déclaré: «Hier, nous avons tous été pris par surprise ici, nous étions au club et nous venions de terminer l’entraînement normalement lorsque la nouvelle est arrivée que le tournoi serait annulé.

Avant il n’y avait aucun avertissement ou quelque chose comme ça. Ils ont confirmé un cas de coronavirus à proximité et ont pris cette décision par précaution. Nous, les joueurs, attendons à quoi ressemblera la décision de Miami, on dirait qu’ils en parlent encore.

Je resterai ici jusqu’à ce que j’aie cette confirmation si je devrai ou non aller à Miami. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de panique parmi les joueurs. Les courts du tournoi resteront ouverts pour que nous puissions continuer à nous entraîner, mais nous ne savons pas comment cela fonctionnera par rapport au classement s’il y a des annulations futures. “

Melo et son partenaire Łukasz Kubot ont atteint la finale de l’événement d’Indian Wells l’an dernier, descendant à Horacio Zeballos / Nikola Mektić. Ils ont gagné 600 points de classement pour le même. Ils ont également atteint les demi-finales du tournoi de Miami où ils sont descendus aux Bryan Brothers et ont reçu 360 points de classement pour le même. Melo et Kubot sont tous deux actuellement classés à égalité au 5e rang du classement ATP.