Marcelo Ríos critique l’ATP

Le positif par dopage de Nicolas Jarry, la croissance de Dominic Thiem sous le commandement de Nico Massú, le dopage dans les années 90, l’éloge de Federer etc. Comme d’habitude en lui, Marcelo Rios, numéro 1 mondial, parle de ce sujet et de bien d’autres sujets, dans une récente interview dans laquelle le Chilien donne sa vision de sujets désagréables mais qu’il traite d’indépendance et sans aucun aspect «politiquement correct».

Marcelo raconte dans «La Tercera» comment il a appris le positif de Jarry et la crédibilité de son compatriote. “Je suis très reconnaissant que le père de Nico m’ait appelé pour me dire ce qui s’est passé. J’ai aussi parlé à Nicolás et il m’a dit sa version (…). Avec le test, ils recherchent tout. Quand j’ai participé, ils n’ont analysé que des échantillons d’urine. Maintenant c’est aussi avec des échantillons de sang, donc essayer de cacher quelque chose est très difficile et de nos jours vous vous faites prendre tout ce que vous voulez faire. Je sais qu’ils ont fait les deux, Garin et Jarry, le test de dopage de la Coupe Davis. Je ne mets la main au feu pour personne. C’est très compliqué. À Nico, j’ai dit: “Tu continueras à être Nico Jarry si tu es suspendu pendant quatre ans ou à n’importe quelle heure. Je t’aime comme un ami, je t’aime comme un joueur et sinon vous ne jouez plus jamais, vous continuerez d’être mon ami. “Il est difficile de savoir ce qu’une personne a fait. Je ne dis pas qu’elle l’a fait ou ne l’a pas fait, c’est le seul qui le sait et le saura plus tard. Mais moi, impression de l’extérieur, je la vois difficile, c’est celle à laquelle je pouvais le moins penser, à cause de sa façon d’être. C’est méthodique, bien rangé, très professionnel. Qui veut profiter d’un tel problème, j’ai du mal à le croire. Pourquoi baiser la course pour un positif? Je pense que la punition est sûre, mais j’espère que c’est des mois. S’il est sanctionné pour quatre ans, il est foutu. Ils gâchent leur vie. J’ai parlé à Nico et il est foutu, essayant de prouver que ce qu’il dit est vrai et qu’il n’a commis aucune erreur. Dans un tel cas, même s’ils vous punissent, l’idée est de garder l’image propre. “

Ríos dit que les protocoles de son temps étaient bien pires. “Ils vous donnent une feuille qui ne comprend rien de ce qu’elle dit. L’ATP fait mal dans ce domaine. Ils vous donnent une liste où il y a des millions de choses que vous n’avez jamais vues dans votre vie. Ils sont devenus trop drastiques. Une chose est la vie personnel et une autre chose est de se doper pour en profiter. Ce qui s’est passé avec Korda est d’en profiter. En plein Grand Chelem, j’aurais pu gagner. Ce n’est pas comme en athlétisme, où le deuxième reçoit le titre dans ces cas-là. Il a remporté sept matchs, a atteint la finale comme un avion. Un mois plus tard, j’ai joué avec lui et je l’ai gagné. Maintenant, on rit, mais dans ses réalisations, c’est qu’il en a remporté un gros. Je n’ai jamais dopé pendant mon tennis. J’ai bu de l’alcool, oui, mais de l’herbe ou un autre médicament fort non, à cause du dopage et parce que je n’étais pas intéressé à me lancer dans des choses comme ça. J’ai fait faire trois tests antidopage tout au long de ma carrière.

Ríos ne cache pas une nette animosité envers l’ATP en tant qu’établissement, du dopage Agassi au choix des surfaces. “Ils l’ont attrapé quatre fois et l’ATP l’a couvert parce qu’il était Agassi et que le tennis allait chier. Je trouve la plus grosse merde qui existe à l’ATP. Tous les gringos. A cette époque, les Masters étaient toujours sur un court intérieur et rapide pour Sampras pour gagner. Avec Bruguera, nous avons parlé du fait que le Maître était sur une surface différente chaque année. Et qui plaisantions-nous? Les Sud-Américains. Je me suis effondré physiquement à 26 ans parce que je fondais tellement en courant. Je n’ai pas mesuré 1, 90, j’ai dû jouer cinq sets, rebondir sur du ciment pendant trois mois.C’est le seul sport qui change la surface quatre fois par an.Je ne comprends pas non plus qu’il y a deux services au tennis, c’est absurde.Quelqu’un l’a créé et c’est beaucoup d’avantages pour celui qui mesure à peine. Karlovic, pourquoi va-t-il prendre sa retraite s’il le sort d’un immeuble! “

Il y a quelque temps, Roger Federer a félicité Marcelo. Et lui, ravi, en fut flatté. “C’est un match de tennis qui est parfait. Que j’ai la motivation pour continuer à gagner à cet âge … J’enlève mon chapeau. Je serais chez moi il y a 10 ans. Que Federer a dit que je suis l’un des meilleurs est plus important que d’être dans le Hall de la Fama, une gringada qui ne m’intéresse pas. C’est le Hall of Fame, le Federer Hall. Que le meilleur joueur de l’histoire dise ce qu’il a dit sur moi, est beaucoup plus important que n’importe quel prix. Je suis satisfait d’être un joueur de tennis. “

Enfin, Ríos a apprécié l’excellent travail de Massú avec Thiem. “Nicolás a eu la chance, qu’il l’a gagnée, d’entraîner une fissure. Nicolás s’est fait un nom. Après Thiem, il ne prendra pas un nombre de 100, mais un qui est bien en place, car il est connu pour être un “Bon entraîneur. C’est comme quand Pellegrini a pris le Real Madrid. Nico aime voyager ou s’entraîner pendant 10 heures. Il est aussi célibataire, il n’a de compte à rendre à personne. J’espère qu’il est toujours là et peut le conduire à gagner un Grand Chelem et à être numéro un mondial. “

