Marcelo Rios démissionne de l’équipe chilienne de Coupe Davis. Voici pourquoi …

L’ancien numéro 1 mondial Marcelo Rios, du Chili, a démissionné de l’équipe chilienne de Coupe Davis en raison de divergences avec la direction de la Fédération chilienne de tennis, dirigée par Sergio Elías, selon La Tercera. En conséquence, Rios ne se rendra pas à Stockholm pour le match nul de la Coupe Davis contre la Suède.

Bien qu’il ait été signalé que Rios ne se rendrait pas à Stockholm en raison de problèmes budgétaires, Rios lui-même a mis à jour le quotidien chilien avec un échange audio avec Elias dans lequel Elias lui a dit que le joueur chilien Cristian Garin demandait plus d’argent pour jouer la Coupe Davis. c’est pourquoi ils ne peuvent pas le faire voyager à Stockholm également.

Selon La Tercera, l’audio dit: «Marcelo, comment vas-tu? Sergio Elias. Je vous dis que parce que Christian nous a demandé un chiffre plus élevé que ce que nous avions convenu l’année dernière, nous avons un budget très limité, donc nous n’avons pas de conditions pour vous proposer d’aller en Suède, à Stockholm, car pratiquement les revenus de la Fédération a été considérablement réduit par le prix plus élevé auquel Christian a demandé de participer.

Je suis désolé, mon cher Marcelo. Pour moi, j’ai toujours voulu que vous soyez, mais malheureusement je n’ai pas les ressources, nous n’avons aucun moyen de le faire. Nous étudiions avec le conseil et nous n’avons nulle part où trouver des fonds. Pas pour les billets, pas du tout.

Désolé pour cette fois. Quoi qu’il en soit, nous sommes en contact et merci pour votre bonne prédisposition. »Rios ajoute qu’il exposait l’audio Whatsapp pour révéler les mensonges d’Elias. “Je ne fais pas ça pour moi, je le fais pour l’équipe.

Parce que, tout comme vous avez jeté ce mensonge, vous pouvez en lancer d’autres. Ce n’est pas un gars qui dit les choses de front. Je n’aimais pas qu’il me dise que je n’irais pas, sans même me demander si nous pouvions trouver un arrangement. J’aurais pu payer les billets et le séjour, puis nous nous sommes arrangés lorsque nous nous sommes qualifiés pour Madrid.

Mais il ne m’a pas donné cette possibilité. Pendant qu’un président ment, je ne fais pas partie de l’équipe de la Coupe Davis. Je n’avais pas à le faire, ce n’était pas nécessaire. J’aurais préféré qu’Elie me dise la vérité, mais pas qu’il inventait que Garin demandait plus d’argent.

J’ai parlé à Garin et il m’a dit que tout était un mensonge, qu’il ne facturait pas plus. Il a été très surpris quand il a su cela. Le reste de l’équipe a également été très surpris. Avec cela, j’ai réalisé que, apparemment, je ne suis pas si indispensable ou si important.

Je ne me sentais pas soutenu par l’équipe à l’époque, mais au-delà, je fais cela pour qu’ils réalisent qui est le président. ”