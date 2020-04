Marcelo Ríos et son chemin vers le numéro un

Passons à 1998. Placez-vous dans un environnement paradisiaque: il fait un excellent après-midi ensoleillé, sans nuage dans le ciel qui altère votre tranquillité. Devant vous se trouve l’une des plages les mieux préservées des États-Unis. Eau cristalline, sable fin. Vizcaíno Cay C’est l’endroit où nous voulons tous être, surtout en période de quarantaine. Les heures passent et soudain un petit rugissement commence à se faire entendre.

C’est un bruit de fond. Peu à peu, il commence à gagner en intensité. Vous piquez l’oreille et entendez des cris distants mais parfaitement reconnaissables. “Chi-le, Chi-le, Chiiii-Le”. Depuis quand avez-vous déménagé en Amérique du Sud? Les cris continuent et gagnent en force. Soudain, une explosion de joie. Il résonne dans tout Miami: il y a un nouveau numéro un mondial.

Entre acclamations et chants, la voix de Mary Carillo s’élève, commentant une masterclass de tennis. “Il joue au tennis numéro un, Marcelo Ríos.” Immédiatement après, les Chinois relient un repos gagnant au service d’Agassi. “S’il te plait regarde ça, quel coup. Il fait paraître Agassi lent“Les gagnants pleuvent de sa raquette. Personne ne peut l’arrêter. Le compteur s’additionne 46 coups gagnants devant l’un des joueurs les plus agiles et rapides du circuit. Êtes-vous fou, Marcelo?

L’occasion nécessite bien un tennis de ce calibre. C’est drôle: mille histoires ont été écrites sur le protagoniste d’aujourd’hui, certaines avec plus de vérité que d’autres. Ses aventures hors-piste donnent pour un livre d’aventure. À l’intérieur, Ríos joue pour que les gens s’amusent. C’est un virtuose et il le sait, et parfois il préfère s’aimer pour trouver la solution la plus simple. Exemples, beaucoup. Rappelez-vous que le temps où une “Gillette” a été inventée avec recul avant Santoro et, une fois le match terminé, il s’est adressé à l’arbitre: “C’est la meilleure touche que tu as vue dans ta carrière? La meilleure de ta carrière, non?”

Santoro a déclaré plus tard que Ríos était “un génie”. Il n’y avait pas d’autre dénomination possible. Cependant, la route vers El Dorado, vers le numéro 1, devait être empruntée par l’itinéraire le plus simple. À travers les dérapages et les courbes raides, il était impossible de se rendre n’importe où. Marcelo a décidé de faire beaucoup de tennis plus pragmatique, mettant sa tête et son intelligence au service de sa raquette. Tout coulait seul. En 4 semaines, du numéro 7 mondial à numéro 1. Dans Miami, aucun parti n’illustre mieux ce changement d’attitude que les demi-finales contre Tim Henman. Ríos a laissé Henman signer les matchs les plus spectaculaires, avec le tennis avec très peu de marge, mais sa sérénité et sa fermeté ont érodé le service britannique et le jeu de volée. Le plus fort a triomphé et il ne restait plus qu’à vaincre le Kid de Las Vegas pour mettre le Chili en tête.

Cette fin était une vraie affichage de tennis. Marcelo a démontré toutes ses vertus en une seule rencontre. Il a également supprimé les oscillations mentales si présentes dans sa carrière. Dans toute autre situation, après avoir eu une balle de break pour 5-1 dans le premier set, la perdre puis abandonner le service aurait signifié toucher le bouton d’auto-destruction. Cependant, Ríos a clôturé le premier set 7-5, pour profiter d’un stand en Coupe Davis. Marcelo a apprécié le rythme du ballon qu’André lui a donné, et c’est lui qui a décidé de reprendre la ligne de fond. Très peu peuvent s’en vanter. Avec le revers, il s’est défendu, avec la droite croisée, il a ouvert un trou et avec le parallèle, il a terminé. Lorsque vous avez tous les coups dans votre arsenal, construisez les points parfaitement c’est beaucoup plus facile.

Il a également accompagné une sortir qui a pris Agassi par surprise. Le gaucher sert au revers, celui qui fait le plus de dégâts, passe à une vie meilleure: les avantages et les points libres se construisent en surprenant du côté droit. Ceci est confirmé par les chiffres: 13/14 points, dont 5 as, lorsque Chino a tiré Agassi vers la droite. Je ne peux pas dire que j’ai vu tous les matchs de sa carrière, mais je suis sûr que c’est parmi les meilleurs. Marcelo était très sérieux, portant un visage de poker qui n’a changé que lorsqu’il a attrapé le drapeau chilien après avoir terminé la tâche.

“Le travail chilien”, nous pourrions appeler ce film. Ríos était numéro 1 mondial et Miami est venu occuper une place spéciale dans son cœur. Et que depuis l’entretien d’après-match à Crandon Park, il était au courant des critiques possibles … et aussi comment les faire taire. “Je joue très bien sur toutes les surfaces. Je n’ai pas encore gagné de Grand Chelem, mais je joue 30 tournois par an, les Grands Chelems ne sont que 4 et tous les joueurs jouent tous ces tournois par an. Donc si vous êtes numéro 1 c’est parce que tu es assez bon. “ Plus rien à dire.

Ce n’était ni le plus constant, ni le plus réussi. Cependant, Marcelo Ríos peut repartir avec la satisfaction d’avoir montré au monde que son meilleur niveau est aussi brillant que les clichés les plus extravagants qu’il puisse imaginer. C’est cette version qui, en cet après-midi ensoleillé de Cayo Vizcaíno, l’a mené au sommet. Le numéro 1 le plus court du monde, oui, et aussi l’un des plus talentueux. Dans des jeux comme Henman ou Agassi, nous avons pu en profiter pleinement. Portons un toast à elle.

.