Marcelo Rios était dix fois plus talentueux que moi

L’ancien n ° 2 mondial Alex Corretja, d’Espagne, a déclaré que son match d’exhibition proposé à Santiago du Chili contre l’ancien n ° 1 mondial Marcelo Rios en juin a été reporté pour l’instant en raison de la crise sanitaire mondiale et espère que cela pourra prendre lieu en décembre.

Corretja, championne des finales de l’ATP 1998, déclare: «J’ai une exposition en cours à Santiago avec les« Chino »Ríos. Si tout se passe bien, ce sera à la fin de l’année, en décembre. Nous l’avons eu pour juin mais nous avons dû le reporter.

Je vais devoir commencer l’entraînement car sinon, le ‘Chino’ est capable de me battre 6-0 6-0. J’espère que nous pourrons y jouer, car je pense que ce sera au casino (Monticello). “Corretja a fait l’éloge du Chilien, disant que Rios était super difficile à jouer.

«Avec le« Chino », nous nous entendons très bien. Nous avons eu de grands matchs. Il avait un talent inhabituel, c’était super difficile de jouer avec lui. La seule façon de le battre était de le rendre fou en étant un mur. Le voir jouer était incroyable, une joie constante.

Il a donné à l’un le sentiment que rien n’avait d’importance. Il a joué très détendu. Il aurait très bien adapté son jeu de tennis à l’époque d’aujourd’hui. Il lui manquait peut-être un peu plus de cohérence physique, de sorte qu’en Grand Chelem, il aurait pu arriver avec plus de gauche dans les rondes finales.

Il a remporté le Masters 1000, mais il manquait de force à Roland Garros. Au niveau où il était, il aurait pu gagner Roland Garros. Je me souviens du match qu’il a perdu contre Moya en 1998. Je pensais que dans le cinquième set, j’aurais plus de chances avec Chino qu’avec Moya.

Cela dépendait plus de lui que de moi, car il était dix fois plus talentueux que moi. »L’Espagnol, commentateur à la télévision ces jours-ci sur le tennis, a également fait l’éloge des autres joueurs de tennis chiliens – Nicolas Massu et Fernando Gonzalez:« Je m’entends très bien avec Nico et Fernando.

Massu a fait un travail formidable avec Thiem. Il connaît très bien le circuit, les joueurs, c’est un travailleur infatigable. Il génère beaucoup de bonnes vibrations, il est très amusant. Avec Gonzalez, que j’aime ainsi que Chino et Nico, j’ai dû jouer avec lui pour la première fois à Kitzbühel.

Je ne l’avais jamais vu jouer, ils m’ont dit qu’il avait un coup droit spectaculaire, il sert très fort … il n’a mis aucune balle à l’intérieur. Il a joué horriblement, des années plus tard, nous avons ri parce qu’il a commis 15 doubles fautes. Je les aime beaucoup, nous avons été rivaux mais nous avons partagé de très bons moments, nous continuons à être amis et nous continuons à échanger des messages. ”