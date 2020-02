Marcelo Ríos: “Tant qu’Elías sera président de la Fédération, je ne continuerai pas avec l’équipe de Coupe Davis”

La nouvelle avait sauté ces dernières heures Marcelo Rios Je n’ai pas pu me rendre à Stockholm faute de budget dans la Fédération chilienne de tennis. Eh bien, l’ancien numéro un mondial a envoyé une déclaration parlant de la question et critiquant très durement le président montrant sa démission en tant qu’assistant de Nicolás Massú: “Je n’aimais pas qu’il me dise qu’il ne voyagerait pas avec l’équipe sans même me demander si nous pouvions arriver J’aurais pu payer mon voyage et mon logement, puis ils me l’ont rendu quand nous nous sommes qualifiés pour Madrid, mais il l’a nié. D’ailleurs, Elias est un menteur. J’aurais préféré qu’il m’ait dit la vérité et qu’il n’ait pas inventé que Garin demandait plus d’argent. Tant qu’il est président et qu’il ment tout le temps, je ne continuerai pas dans l’équipe de la Coupe Davis “, a déclaré le Chilien dans des déclarations à BioBioChile.

