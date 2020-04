Marco Cecchinato deviendra père pour la première fois en juillet

L’ancien demi-finaliste de Roland-Garros Marco Cecchinato dit qu’il a hâte de devenir père pour la première fois en juillet, appelant cela “sa plus belle victoire” Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Cecchinato, 27 ans, a déclaré: ” Juillet, nous deviendrons parents …

un petit garçon arrive. Une famille, ce sera la plus belle victoire de ma vie. “Le joueur italien a eu du mal au cours de la dernière saison, abandonnant le Top 100 dans le classement et a maintenant recommencé à travailler avec l’ancien entraîneur Massimo Sartori pour tenter de relancer sa carrière.

«Nous sommes à la réinitialisation, un nouveau départ. Pour moi avec Sartori, c’était presque un retour aux origines. Quand j’avais 17 ans, j’étais avec lui depuis deux ans à Caldaro, nous nous connaissons bien et je lui fais confiance aveuglément. Tout d’abord, cela m’a redonné confiance.

Il m’a rappelé que Seppi a remporté le premier titre ATP à l’âge de 27 ans, alors que j’en ai au même âge trois, donc je n’ai pas à être pressé. J’ai déménagé à Vicence avec lui et il me forme chaque matin et chaque soir. J’avais besoin d’être rassuré et de me prouver que je n’avais pas «désappris»

Et en fait, après un mois de travail intense, j’ai déjà vu que beaucoup de choses que je ne pouvais même plus faire à l’entraînement étaient de retour. Cela me donne envie de travailler encore plus dur. “Cecchinato dit que sa chute dans le classement était une combinaison de plusieurs facteurs.

«Je pense que c’était un mélange de facteurs. Il y a peut-être quelques années, certaines situations ont été mal gérées, j’ai sûrement aussi eu la pression pour défendre de nombreux points importants, mais surtout je ne me sentais pas bien physiquement. Je n’avais jamais raison, donc lentement j’ai commencé à perdre confiance et aussi les matchs.

Maintenant, je vise à revenir dans le top 50. Je veux montrer que ce que j’ai réalisé ces dernières années n’est pas le fruit du hasard. Mais nous devons procéder étape par étape. ”