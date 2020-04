Marco Cecchinato et ses débuts difficiles dans le tennis professionnel

Le joueur de tennis italien Marco Cecchinato Il était l’invité aujourd’hui d’une nouvelle édition de Behind The Racquet, où il a avoué comment ses débuts dans le monde du tennis étaient et à quel point il l’avait mal à certains moments, même en pensant à arrêter de jouer au tennis. De plus, il reconnaît que le fait de connaître son partenaire l’a aidé à trouver son meilleur tennis en tant que joueur professionnel.

Ses débuts dans le monde du tennis: “Quand j’avais dix-sept ans, j’étais à la croisée des chemins. Je devais penser si je voulais continuer à vivre et à m’entraîner à Palerme ou aller ailleurs pour trouver de nouveaux objectifs et de nouvelles motivations. J’ai décidé de déménager à Caldaro, une ville du nord de l’Italie et où j’ai réussi à m’entraîner avec Mon entraîneur Massimo Sartori et un jeune Andreas Seppi. Ce fut le début de mon étape professionnelle. Les premiers mois ont été très durs. Caldaro est une petite ville très proche des Alpes italiennes. Il faisait froid et il pleuvait beaucoup et la grande majorité des gens Ils parlaient allemand et avaient un caractère assez particulier. Le changement de ville a été très brutal et le fait que j’ai pu être dans une nouvelle ville sans mes parents et sans mes amis a été très difficile, mais je pense que c’était très bien pour moi de faire ce pas. Il a créé professionnellement et j’ai beaucoup appris de cette expérience, soutenu par Seppi, de qui j’ai beaucoup appris. Pour moi, plus qu’un partenaire, c’est un ami et un exemple à suivre. “

Il a pensé à arrêter de jouer au tennis: “À Caldaro, je ne me suis jamais sentie chez moi. C’était comme si j’étais dans un pays totalement différent et c’était un vrai choc pour moi. Pendant mon temps libre quand j’étais seule, j’ai appelé en pleurant au téléphone avec ma mère. D’autres fois, je me suis couchée, j’ai regardé le plafond et je me suis endormi. Quitter le tennis n’a jamais été vraiment une pensée concrète, mais j’ai eu plusieurs fois l’idée de l’arrêter et de tout quitter, mais mon amour pour le tennis a prévalu avant tout. Mon entraîneur Sartori a toujours cru en moi et cela m’a donné l’espoir de pouvoir atteindre l’élite si je le voulais. Je l’ai fait et je ne pourrais pas être plus heureux. Les gens pensent que les joueurs de tennis sont un peu psychopathes, mais ce que personne ne sait, c’est que nous avons changé les humeurs en question de semaines. Un jour, vous êtes triste d’un mauvais résultat et l’autre jour, vous êtes heureux. “

La rencontre avec son partenaire a coïncidé avec son meilleur moment de tennis: “Rencontrer ma petite amie Peki a changé ma vie. Il a coïncidé que commencer avec elle, c’est quand j’ai atteint le tournant de ma carrière de tennis. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à gagner et à gravir le classement. Peki est la mère de deux enfants, avec un emploi stable et pour le suivre, j’ai dû grandir rapidement. Je peux dire que j’ai beaucoup mûri en tant que personne et je lui dois tout. Ce sentiment m’a beaucoup aidé dans de nombreux jeux ces dernières années, depuis quand le les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, si vous n’avez pas un tel état d’esprit, cela peut être une véritable épreuve. “

