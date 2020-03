Marcos Baghdatis et une vie heureuse en dehors des pistes

Marcos Baghdatis Il faisait partie d’une génération de joueurs de tennis pour beaucoup oubliés. Plein de talent, le chypriote était un contemporain des joueurs donc Talentueux comme sporadique, aussi polyvalent qu’irrégulier. Alors que Roger Federer a trouvé un moyen de remporter les derniers oui et la finale aussi, le reste est arrivé à la fin et a “picoré” les titres jusqu’à l’arrivée en tromba des deux monstres qui finiraient par former le Big-3.

Cela n’enlève pas un iota de talent, et alors que Federer continue ses 38 années de guerre tandis que le physicien le quitte, ses contemporains ont décidé, pour la plupart, de laisser le tennis stationné. Baghdatis l’a fait il y a moins d’un an, disant au revoir à son voyage à travers les pistes sur la pelouse immaculée de Wimbledon Berrettini était son bourreau dans un endroit qu’il connaît très bien, puisqu’il y a atteint les demi-finales en 2006, le meilleur de sa carrière; ce n’était pas en vain que deux séries de toucher la gloire et le couronnement en Australie. En route? Qui d’autre, Roger Federer, qui a remplacé un 7-5 dans le premier set pour libérer son tennis du fond et laisser Marcos avec du miel sur les lèvres.

Il n’y avait pas de Grand Chelem, mais il y avait quatre titres ATP et le sentiment d’être un gars facile, Campechano, avec un sourire sur son visage chaque fois que sa raquette faisait du mal. Ce sourire se déplace maintenant vers un autre domaine: la famille, être à la maison. Comme Baghdatis le dit à l’ATP, sa vie a pris une petite tournure dont il est pleinement heureux.

“Cela a été trois mois incroyables pour moi parce que je suis avec ma femme depuis longtemps, mes enfants, j’ai eu mon troisième enfant il y a un mois. J’ai beaucoup de chance avoir mon troisième enfant et, surtout, avoir été là, depuis le début, sans avoir à se soucier de rien. “Cela inclut également des obligations en tant que père. Cela inclut, bien sûr, d’essayer de donner du sang au tennis à son dernier descendant: “L’école, prendre soin des enfants et jouer un peu au tennis avec eux … c’est amusant, c’est différent et j’aime ça. Depuis que je suis petit je voulais fonder une famille, avoir des enfants et être uni à ma famille. C’est spécial, c’est un luxe d’avoir autant de temps avec eux et d’en profiter. “

Mais Baghdatis n’a pas seulement pris soin de sa famille depuis sa retraite. Le Chypriote révèle comment son esprit agité l’a amené à essayer de nouvelles expériences: “Je ne sais toujours pas ce que je vais faire à l’avenir. J’ai essayé d’être un commentateur, j’ai joué au Royal Albert Hall dans le cadre du ATP Champions Tour… J’essaie des choses, j’essaie de trouver ce qui m’excite et d’avoir le bon équilibre entre ce travail et ma famille. Ce que je vais finir par faire est encore inconnu. ”

Quoi qu’il en soit, si quelque chose suit, Marcos est joie et bonheur. Le même sourire de satisfaction à chaque fois que l’un d’elle a laissé derrière le filet est devenu un rire de fierté quand elle voit son bébé dans ses mains. Lié ou détaché du tennis, Baghdatis a forgé son nom dans un petit coin de l’histoire de ce sport avec toute la loi.

