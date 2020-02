Marcos Giron revient sur son retour des chirurgies de la hanche

Marcos Giron, qui a subi deux chirurgies de la hanche entre décembre 2015 et février 2016, dit que ses chirurgies de la hanche sont un souvenir lointain, après avoir connu la meilleure saison de sa carrière en 2019. En 2019, Giron a remporté ses deux premiers titres ATP Challenger Tour et atteint le 1/8 de finale à l’Open BNP Paribas en qualification.

S’exprimant sur le site Web de l’ATP Tour, Giron, qui a abandonné le Top 500 en 2016 et est maintenant sur le point de pénétrer dans le Top 100, a déclaré: «Certainement lorsque vous commencez à jouer après vos blessures, c’est définitivement à l’arrière de votre esprit et puis vous perdez quelques matchs serrés et il est facile de perdre confiance et cela peut en quelque sorte spirale.

Mais l’année dernière, j’ai gagné beaucoup de matchs et l’année précédente n’était pas aussi bonne d’une année, mais il y avait beaucoup de bons joueurs où j’étais contre eux. Donc le niveau était là, mais c’était plus mental sur les moments importants que j’ai dû traverser.

L’année dernière a donc été vraiment bonne pour gagner beaucoup de ces matchs serrés et je compte vraiment en tirer parti cette année. “L’entraîneur de Giron, Evan Lee, a déclaré:” Plus le temps passe, plus il a de résultats, c’est un grand récit.

Mais pour nous, c’est un souvenir lointain. Vous appréciez certainement un peu plus les choses. Je sais qu’il fait des chirurgies comme ça. Je pense que c’est probablement l’une des meilleures choses à son sujet. Il se met toujours au défi d’être meilleur et se tient à un niveau élevé.

C’est un enfant physique par nature. Il a un bas du corps vraiment fort et il l’utilise. Je pense que c’est vraiment quelque chose qui l’a aidé à se démarquer. Il est toujours à 100% prêt à jouer le point suivant. Je pense qu’il a un excellent service pour sa taille, il a un très beau coup droit, vraiment solide, son revers est solide.

Mais je pense qu’une partie de ce qui le rend difficile est sa capacité physique. Il n’y a pas beaucoup de joueurs – je l’ai vu jouer des centaines de matchs à ce stade – je ne l’ai jamais vu perdre un match parce qu’il n’était pas assez en forme.

Je n’ai jamais vu ça. Et donc je pense que son physique et son endurance combinés avec ces armes, la volonté de gagner et de vraiment prouver aux gens qu’il appartient est une formule dangereuse. Avec un peu de chance, il pourra faire avancer les choses et avoir un bon 2020 ».

L’une de ses plus grandes réalisations en 2019 a été la victoire de Giron sur 21 matches de trois sets en 2019. «C’est définitivement quelque chose que je veux faire. J’étais à trois points du Top 100. J’aurais pu aller jouer un Futures et peut-être gagner deux matchs, mais finalement je ne pense pas que ce soit nécessairement une mentalité de vainqueur pratique. C’est définitivement dans ma tête, mais j’ai de plus gros objectifs que de me classer parmi les 100 meilleurs au monde ».