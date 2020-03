Marcus Willis guide sa carrière vers le double et parle de son poids

Il y a des joueurs spéciaux qui peuvent gagner l’amour et la reconnaissance de tous les fans de tennis quels que soient leurs résultats. Marcus Willis en fait partie. L’histoire de surmonter ce britannique en Wimbledon 2016 Il a fait le tour du monde, pouvant passer la phase préliminaire, gagner un match lors du tirage au sort final et mesurer Roger Federer. Un rêve devenu réalité qui a découvert la vie d’un homme très particulier, dont le physique ne semble pas compatible avec celui d’un joueur d’élite et qui a fait des choses ces dernières années qui méritent d’être rappelées. Il n’a pas pu maintenir le niveau de jeu qu’il a montré dans ce tournoi et au cours des deux dernières saisons, il a pratiquement disparu de la carte. Des sanctions pour indiscipline, blessures et manque d’arguments de tennis ont condamné un homme qui a décidé d’abandonner le simple, en se concentrant sur une modalité de double où il aspire à une carrière réussie. Ses déclarations pour le DailyMail méritent d’être lues et réfléchies.

-Comment expliquez-vous ce qui s’est passé après Wimbledon 2016? “Ce fut une semaine glorieuse et inoubliable. Quand c’était fini, je pensais depuis longtemps que je ne pourrais jamais réaliser quelque chose d’aussi magnifique que ça. C’était mentalement difficile parce que j’avais aussi des problèmes avec mon coude et mon genou. Je suis devenu très négatif et j’étais sans but”, Il décrit un homme qui est venu abandonner le tennis pour enseigner avant son apparition dans ce tournoi au All England Lawn Tennis Club. “Être enseignant, c’est bien, mais il n’y a rien de comparable à pouvoir concourir. Maintenant, je sens que je suis plus prêt à réessayer”, dit-il après presque deux ans en cale sèche.

-Etat physique et anecdote dans un Challenger en 2018. “J’ai joué un Challenger à Knoxville avec une invitation et j’ai pu gagner cinq matchs de suite. Je pesais 116 kilos et j’ai quand même fait un super tournoi. Je me souviens quand j’ai battu Sandgren, un ami m’a donné un coca et des autocollants pour le célébrer.” , et j’ai tout emporté sur la piste. Les gens m’ont surnommé Cartman (un dessin animé caractérisé par sa grosseur), mais je ne me suis pas trompé. En fait, lors de mon enterrement de vie de garçon, ils m’ont donné un costume de Cartman et j’ai fait une tournée Dublin avec lui “, explique le joueur qui, à 29 ans, veut donner une autre chance au tennis. Je sais que je n’ai pas de corps fait pour jouer au tennis, je ne serai jamais mince, mais j’aime ce sport “, a-t-il déclaré.

-Indisciplines qui ont conduit à son expulsion. Dans sa jeunesse, Marcus s’est distingué par son grand talent, mais bientôt la LTA (British Tennis Association) a pris des mesures contre lui pour ses mauvaises habitudes alimentaires et son comportement peu exemplaire. C’est ainsi que Willis explique ce qui se passait. “Je ne pense pas que je méritais le traitement qu’ils m’ont donné. J’étais un peu un clown, je plaisantais toujours. Je me suis présenté pour m’entraîner sans raquettes, j’ai jamais raté le bus qui nous a emmenés aux tournois ou à l’entraînement et j’ai fait des bêtises dans la salle des joueurs. , mais je ne pense pas que c’était pour m’expulser “, a-t-il déclaré.

-Nouveaux objectifs. “J’ai l’impression d’avoir raté certaines opportunités et bien que ce que j’aime le plus soit le simple, beaucoup de gens me disent que je devrais me concentrer sur le double. Je pense que le moment est venu de les écouter”, explique un homme qui a déjà joué cinq événements. ITF, dans lequel son meilleur résultat a été une demi-finale à Sunderland en association avec Whitehouse et en payant lui-même son séjour dans un appartement Airbnb. “J’avoue que cela m’a coûté plus que la normale d’être discipliné, de manger et de dormir ce que je devrais et de faire les bonnes choses, mais j’ai appris la leçon. Je voudrais être parmi les 200 meilleurs au monde en double”, a-t-il déclaré. Génie et comprendre cela Marcus Willis.

.