Marcus Willis, qui a joué Federer à Wimbledon, revient en tant que spécialiste du double

Le Britannique Marcus Willis, mieux connu pour avoir affronté la légende suisse Roger Federer à Wimbledon il y a quatre ans, dit vouloir revenir au tennis et se concentrer cette fois sur le double. Dans une interview au Daily Mail, Willis dit: “Je ne serai jamais maigre.

Pour être honnête, je ne suis pas vraiment construit pour le tennis, ce n’est pas le sport que je devrais pratiquer mais je l’ai toujours aimé. J’ai adoré jouer en simple et je préfère ça, mais j’ai 29 ans et les gens me disent depuis longtemps que je devrais jouer en double.

Parlant de son expérience à Wimbledon, Willis dit: «Tout ce temps à Wimbledon a été formidable, mais mentalement j’ai eu du mal par la suite et j’ai eu des problèmes de coude et de genou. Je pensais constamment que rien ne serait à nouveau aussi bon que ça, et je me suis demandé quel était le point, je suis devenu très négatif.

Mais je ne veux pas regarder en arrière et penser que je ne l’ai pas fait correctement. Il n’y a rien de mal à être entraîneur de tennis mais cela ne donne pas la même satisfaction. Je sens que j’ai plus d’un but maintenant. J’ai joué un Challenger à Knoxville, dans le Tennessee, et j’avais remporté cinq matchs de suite avec un poids de 116 kilos.

J’étais en forme mais grosse si ça avait du sens. J’ai battu Tennys Sandgren et à la fin du match, j’ai demandé un Coca à un ami et il a aussi amené un Snickers. Les caméras ont zoomé sur moi, alors je les ai ouvertes et beaucoup de gens l’ont vu.

Quelqu’un m’a appelé Cartman comme une insulte, mais j’ai trouvé ça drôle et je suis allé avec. Lors de mon enterrement de vie de garçon, mon meilleur homme m’a offert une tenue Cartman et j’ai dû faire le tour de Dublin. Willis dit que son objectif est de pénétrer dans le Top 400 mondial puis dans le Top 200 du classement double et qu’il disputera une série d’événements en Turquie à Anatalya.

“Je n’ai pas fixé de limite de temps, mais mon premier objectif est le top 400 puis le 200. Je suis sûr que je peux le faire en double, comme avec ce résultat à Wimbledon. J’avoue que je l’ai trouvé plus difficile que la plupart aller au lit au bon moment, manger et boire les bonnes choses, ça ne me vient pas facilement, mais j’apprends encore.