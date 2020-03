Mardy Fish bat Roger Federer

Lorsque l’ATP a demandé sur Twitter à Twitter de décrire une grande histoire du tennis en quatre mots, le capitaine de la Coupe Davis des États-Unis, Mardy Fish, n’a eu aucun doute, mentionnant sa victoire sur Roger Federer. Roger et Mardy ont eu l’opportunité de jouer les uns contre les autres neuf fois, les Suisses marquant huit triomphes, dont cinq en deux sets.

Tout a commencé à Wimbledon 2003 lorsque Federer a remporté une victoire 6-3, 6-1, 4-6, 6-1, dominant dans les sets qu’il a remportés pour rester sur la trajectoire vers la première couronne majeure. À Madrid cette année-là, Fish s’est bien battu sur un court intérieur dans le deuxième set avant de perdre 6-3, 7-6, propulsant Federer dans les quarts après une heure et 32 ​​minutes.

En 2004, Roger a eu besoin de 71 minutes pour renvoyer Mardy 6-4, 6-1 à Indian Wells, délivrant un autre triomphe absolu à Halle en juin, nécessitant moins d’une heure pour sceller l’accord et lever le titre. Le Suisse s’est également montré trop fort à Indian Wells 2005, remportant une victoire de 6-3, 6-3 contre son rival qui n’avait pas encore trouvé son meilleur tennis contre la première figure mondiale du tennis masculin.

Leur prochain affrontement est survenu trois ans plus tard dans le désert et Mardy était prêt à inverser la tendance et à battre Roger pour la première et unique fois. L’Américain a produit l’un de ses meilleurs matchs de tous les temps pour remporter une victoire de 6-3, 6-2 en 64 minutes, perdant 13 points en neuf matchs de service et repoussant la seule chance de pause qu’il offrait à Roger pour maintenir la pression de l’autre côté de la le net.

À des kilomètres de sa performance habituelle contre Fish, Federer a eu du mal au premier et au deuxième service, ne trouvant jamais le rythme et souffrant de trois pauses pour propulser le joueur à domicile en finale contre Novak Djokovic.

En 2010, Federer et Fish se sont rencontrés en finale à Cincinnati et en ont fait un match mémorable, les Suisses l’emportant 6-7, 7-6, 6-4 après une bataille titanesque, reprenant le parcours gagnant contre les Américains et gagnant deux autres victoires aux finales ATP 2011 et Cincinnati 2012 pour clôturer les rencontres en tête-à-tête avec huit victoires et une défaite.

Ils étaient censés jouer au quatrième tour de l’US Open cette année-là également, mais Fish a dû se retirer en raison de “mesures de précaution” sur l’avis du médecin, terminant sa carrière au même événement trois ans plus tard.