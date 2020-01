Mardy Fish n’est pas satisfait des points de coupe ATP et des critères de sélection

Le capitaine de l’équipe américaine de Coupe Davis, Mardy Fish, a ajouté sa voix à l’idée que la répartition des points à la Coupe ATP ne semble pas juste. Fish, un ancien joueur du Top 10 lui-même et vainqueur d’une médaille d’argent aux Jeux olympiques, a publié son point de vue sur son compte Twitter – disant: “Ainsi, gagner la Coupe ATP attribue plus de points qu’un tournoi de catégorie 500 et, en plus, vous avez un événement supplémentaire à marquer.

Sans oublier que seuls deux joueurs peuvent jouer. “Plusieurs joueurs, en particulier les joueurs de troisième rang dans les pays de qualification, comme Andrey Rublev et Jo-Wilfried Tsonga, ont également critiqué la compétition plus tôt sur des points de vue similaires.

De nombreux joueurs, dont l’Espagnol Pablo Andujar, l’Australien John Millman et le Vasek Pospisil du Canada ont également donné leur avis sur le tweet de FIsh.

Donc, la Coupe ATP vaut plus que de gagner un événement 500 ET compte pour un tournoi supplémentaire sur votre classement ET seuls 2 joueurs d’un pays peuvent jouer ??? 🤔 🧐 – Mardy Fish (@MardyFish) 12 janvier 2020

A JOKE – Pablo Andujar (@AndujarPablo) 12 janvier 2020

Cela ressemblait à un grand événement, mais pour la première fois au cours de ma carrière, je peux dire que le système de classement n’est plus juste.

#inequalityofopportunity #stepbackwards – Vasek Pospisil (@VasekPospisil) 13 janvier 2020

Absolument ridicule – James Duckworth (@ JamesDuck21) 12 janvier 2020

Ce fut un grand événement auquel participer. Jouer pour le pays, l’ambiance, la production étaient tous exceptionnels.

Pourtant, le tournoi à dénombrement supplémentaire est faux, tout comme le nombre total de points (pas seulement le gagnant), là-haut avec les goûts d’IW. – John Millman (@johnhmillman) 13 janvier 2020