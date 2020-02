Margaret Court se positionne contre McEnroe et Navratilova

Au-delà de toute l’activité de tennis, c’était l’une des images les plus commentées de l’ensemble de l’Open d’Australie 2020. John McEnroe et Martina Navratilova ils portaient une bannière demandant de nommer le Margaret Court Sable avec le nom d’Evonne Goolagong. Quelques jours plus tard, la personne impliquée, Margaret Court, a montré son rejet et son désaccord avec l’attitude de John et Martina et pour avoir mélangé protestation et idées personnelles (l’ancienne joueuse australienne a exprimé à plusieurs reprises ses convictions, contrairement au collectif LGTBI).

Et cette édition a commencé par un hommage à sa figure en tant que joueuse, après 50 ans de carrière dans les quatre grands au cours de la même saison. C’est ainsi que la Cour l’a apprécié. “Ce fut ma grande année. En trois saisons différentes, j’étais sur le point de les obtenir tous, mais j’ai raté cette étape. Un an, j’ai raté Wimbledon, un autre Roland Garros et en 69 je n’ai pas pu gagner à Londres à nouveau. Dans la pré-saison de 70 quelqu’un Il a dit: “Ce doit être votre année. Vous devez avoir la tête que maintenant vous pouvez tous les gagner.” L’idée de m’en souvenir vient juste de se produire et je savais que j’étais prêt. 50 ans plus tard, je suis fier de ce J’ai donné mon pays. “

“J’ai mes croyances, mes pensées et elles doivent être respectées. Je crois en la Bible et en Jésus-Christ.”

Plus tard, la Cour a apprécié ce qui s’est passé avec «Mac» et Navratilova. “Cela a été fort pour moi. Je n’irais jamais dans une autre nation pour dire à quelqu’un:” Votre nom ne peut pas être celui d’un court de tennis. “Il s’agit de mes réalisations en matière de tennis et les gens veulent le mélanger avec d’autres choses. , J’ai mes croyances, mes pensées, et elles doivent être respectées. Je crois en la Bible et en Jésus-Christ. Je ne ferais ça à personne. Ils (Navratilova et McEnroe) n’ont pas le droit de venir ici en Australie et d’exiger quoi ils disent “.

L’Australien estime que les réalisations sportives ne doivent pas être mélangées à des convictions personnelles. “J’ai eu une carrière pour me démarquer, j’ai remporté 64 tournois du Grand Chelem dans les différentes catégories (simple, double et mixte). Je ne peux tout simplement pas nier le fait que j’ai remporté un certain nombre de majors que personne n’a même pu égaler. J’ai représenté ma nation avec effort , l’amour et la passion.Mes hommages sont pour cela.Il y a des gens qui prennent d’autres questions pour comprendre ou générer une histoire et c’est très mauvais.Il est clair que je ne rejette pas les homosexuels.Tout le monde prend les décisions qu’il veut. J’aime tout le monde. Je n’ai rien contre. En ces temps, dans toutes les activités, les différences sont acceptées. De race et de nationalité. Nous ne devons pas porter ces questions au sport. Si la société l’accepte, pourquoi le débat est-il transmis à le sport, comme s’il n’était pas là à accepter? Cela ne devrait pas continuer à être discuté ici. “

