Margaret Court s’en prend à Tennis Australia et John McEnroe

La légende du tennis Margaret Court a frappé Tennis Australia, alléguant qu’elle a été discriminée pour ses opinions sur le mariage homosexuel, qualifiant la façon dont elle a été traitée de «très triste». “Je pense qu’ils pensent parce que je suis un prédicateur que je vais prêcher l’Évangile mais je ne ferais jamais ça”, a déclaré Court à Channel Nine News.

“Il y a un temps pour parler et un temps pour ne pas. Ils [Tennis Australia] ont pointé du doigt vers moi et ont essayé de faire de la discrimination dans tout ce que j’ai fait, et je pense que c’est très triste. “Tennis Australia a publié une déclaration en réponse aux plaintes de la Cour, disant dans une déclaration,” Tennis Australia a invité Margaret et Barry Court , ainsi que 16 membres de leur famille, aux deux semaines de l’Open d’Australie.

TA a couvert le coût des vols, de l’hébergement, des petits-déjeuners et de l’accès au club exécutif pour la famille, ainsi que l’hospitalité lors de l’événement, qui comprenait plus de 100 billets au cours des deux semaines ». Le tribunal a ajouté: “Je n’irais jamais dans une autre nation, quoi que je pense d’une personne, je ne dirais jamais:” Hé, vous devriez retirer leur nom d’un bâtiment, d’une arène ou d’un centre de tennis “.

Je ne ferais jamais cela “, a déclaré la Cour.” Je pense que c’était très, très mal. “Elle a ensuite pris McEnroe et Navratilova, en disant:” J’ai toujours pensé que je m’entendais assez bien avec John McEnroe et je l’ai toujours respecté. , et cela m’a vraiment surpris qu’il soit sorti comme ça “, a déclaré Court. “Je suis désolé pour lui qu’il parle comme ça et qu’il ne puisse pas séparer une partie de la vie d’une autre.”