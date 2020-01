Margaret Court serait une meilleure joueuse même si elle jouait aujourd’hui

Margaret Court a fait les manchettes pour ses opinions extra-judiciaires plutôt que pour ses réalisations sur le terrain. Mais la championne du Grand Chelem à 18 reprises Chris Evert a ramené l’attention sur le jeu de la légende australienne – disant que Court aurait pu atteindre le sommet du sport si elle jouait aujourd’hui si elle avait eu accès à la science, aux raquettes et à l’entraînement qui les joueurs d’aujourd’hui ont accès à.

S’adressant à The Age, Court a déclaré: “Si elle avait eu les mêmes opportunités et s’entraîné avec son physique, je pense, vous savez, certainement qu’elle aurait été au sommet du jeu, absolument.” Evert a déclaré que Court était l’une des premières femmes à s’entraîner avec les hommes et a apporté puissance et muscle au football féminin.

“Elle s’est entraînée avec les gars. Elle a été l’une des premières femmes qui est allée au gymnase et a fait les poids lourds et elle a été l’une des premières femmes à apporter vraiment du fitness et du muscle dans le jeu féminin. Elle était très forte et grande, gros service, service dominant.

Mais à cette époque, vous étiez soit un service-voleur, soit un service-voleur. Grand service et volée, grande volée. Mais à cette époque, les femmes n’avaient pas de grands coups de fond … trois des tournois du Grand Chelem étaient sur l’herbe, donc tout ce que vous faisiez était de servir et de voler.

Et pour une grande personne, elle a très bien bougé. Et, je pense que je me souviens d’elle était qu’elle était très majestueuse et très gracieuse, vous savez, sur le terrain – une gentille dame. “Evert dit que les joueurs de tennis d’aujourd’hui s’entraînent comme des athlètes olympiques par rapport aux joueurs de son époque.

Les joueurs d’aujourd’hui s’entraînaient comme des athlètes olympiques. J’ai fait mes étirements et c’était tout. Ces joueurs sont des athlètes de premier plan, alors que je ne pense pas que les joueurs de tennis étaient des athlètes de premier plan à l’époque. Je pense que Martina (Navratilova) le serait, je pense Billie-Jean serait …

Je ne sais pas si je le serais. Toutes ces femmes que je mentionne sont des athlètes naturelles et ont un pouvoir naturel. Mais vous savez, elle (la Cour) avait aussi l’esprit d’une championne. “Comparant la Cour à la grande championne d’aujourd’hui Serena Williams, Evert dit:” Je pense que le pouvoir de Margaret à cette époque n’était pas le même que celui de Serena à cette époque mais son pouvoir, en relation avec pour les autres joueurs, était comme Serena par rapport aux autres joueurs. ”