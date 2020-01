Maria Sakkari: “J’ai l’impression que je vais avoir une bonne année”

Le joueur de tennis grec Maria Sakkari Il a avoué dès son arrivée en Australie qu’il espère que 2020 sera enfin l’année de sa dernière éclosion en tennis féminin: “Je sais qu’il y a beaucoup d’espoirs en moi et je sens que je vais avoir une bonne année, car ma préparation est très bonne J’ai de très bonnes attentes mais je dois penser que chaque tournoi est compliqué et je dois faire de mon mieux si je veux jouer un bon rôle, je ne suis pas une personne qui me fixe des objectifs à court terme, mais j’aimerais franchir cette première étape en 2020 Une fois parmi les dix premiers “, a déclaré la joueuse Helena.

