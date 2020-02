Maria Sharapova annonce sa retraite

«Comment laisser la seule vie que vous ayez jamais connue? Comment s’éloigner des courts où vous vous entraînez depuis votre enfance, le jeu que vous deux, celui qui vous a fait pleurer indescriptiblement? Comment dire au revoir à un sport où vous avez trouvé une famille, des fans qui étaient à vos côtés depuis 28 ans? Je suis nouveau dans ce domaine, alors pardonnez-moi. Tennis, je te dis au revoir »

Avec ce paragraphe ça commence Maria Sharapova Votre lettre d’adieu. Le Russe de 32 ans, affecté depuis 2016 par des facteurs externes tels que la sanction pour dopage, plusieurs mois d’inactivité et le poids des blessures, est venu à prendre la décision la plus drastique, mais aussi la plus logique. Elle était fatiguée de se battre, punie encore et encore pour la douleur, forcée de vivre dans des limites difficiles à supporter. Pas elle, championne de cinq tournois du Grand Chelem et ancienne n ° 1 mondiale. Cette lettre est sortie de son écriture en Salon de la vanité où il laisse derrière lui le sport qui lui a tout donné dans la vie. Maintenant, il est temps de profiter d’autres choses.

Tout au long de la lettre, Maria se souvient de toutes ses étapes depuis qu’elle a attrapé une raquette pour la première fois, les premiers voyages avec son père, le fantasme de laisser Sotchi derrière pour voir de nouveaux endroits ou son souci de ne pas être assez haut pour s’engager dans ce sport Ensuite, il a fini par être le plus haut du top100 pendant pratiquement toute sa carrière. Une mentalité à toute épreuve qui a dû traverser de nombreux obstacles pour atteindre son objectif, à commencer par jouer contre les autres filles, toutes plus grandes, plus fortes, mais pas meilleures qu’elle.

«Je n’ai jamais pensé de ma vie que je serais capable de gagner sur les plus grandes étapes de ce sport et sur toutes les surfaces. Je ne pouvais même pas l’imaginer dans mes rêves les plus fous », se souvient Maria. Aujourd’hui, le Russe est toujours l’un des rares joueurs de l’histoire à conquérir l’Open d’Australie (2008), Roland Garros (2012, 2014), Wimbledon (2004) et l’Open des États-Unis (2006). Autrement dit, les quatre tournois du Grand Chelem, en plus d’une épreuve de la finale de la WTA (2004) et d’une médaille d’argent individuelle aux Jeux olympiques de Londres 2012. Au cas où quelque chose manquerait, nous n’oublions pas la Coupe de la Fédération qu’il a remportée avec son compagnons en 2008 ou les 21 semaines qui menaient le classement WTA comme numéro un mondial.

Quel était le secret du succès pour Sharapova? Elle-même le souligne dans sa lettre d’adieu. «Mon avantage n’a jamais été de me sentir supérieur aux autres joueurs, bien au contraire. Il s’agissait de me sentir tomber en permanence sur une falaise, une sensation qui me faisait constamment revenir à la cour pour découvrir comment continuer à grimper. Ce sont les indices les plus importants qui ont révélé mon essence. L’une de mes clés, en particulier, était de ne jamais regarder en arrière et de ne jamais regarder en avant. Le tennis n’a aucun moyen de le maîtriser, il vous suffit de suivre attentivement chaque balle qui vous vient sur le terrain tout en essayant de calmer toutes ces pensées implacables dans votre esprit », explique Niagan.

Enfin, ce sont les blessures qui ont fini par détruire tout ce bonheur, qui a finalement transformé son corps en une distraction qui n’a pas aidé à se concentrer sur ce qui se passait sur la piste. Opérations, arrêts, retours en salle d’opération, douleurs, angoisses, insécurités, pas même un des joueurs qui a persévéré dans sa carrière n’a pu surmonter tous ces maux. Sharapova a apprécié son succès mais il a également accepté son échec à voir que le chronomètre était déjà hors du temps. Il était temps de partir.

«Le tennis m’a donné la vie et ça me manquera tous les jours. Je vais manquer chaque séance d’entraînement, ma routine quotidienne, attacher ma chaussure gauche avant la droite, fermer la porte du terrain avant de frapper ma première balle, mes entraîneurs me manqueront, les moments avec mon père, les poignées de main dans le filet et tous ces rivaux qui m’ont amélioré. Le tennis a été comme une montagne pleine de vallées et de détours, mais avec des vues incroyables d’en haut, d’en haut. Après 28 ans et cinq titres en Grand Chelem, je suis prêt à gravir une autre montagne, à concourir sur un terrain différent. »

C’est l’adieu d’une légende imprenable, quelqu’un qui, quoi qu’il fasse désormais, y fera face avec la même approche, la même éthique de travail et avec toutes les leçons apprises derrière son dos comme l’axe. Bien sûr, il y aura aussi du temps pour fonder une famille, se reposer le matin ou s’évader un week-end n’importe où. Il continuera à faire évoluer ce qui est proposé, cela ne fait aucun doute. Bonne retraite, Masha.

