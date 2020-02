Maria Sharapova annonce sa retraite du tennis

L’ancienne n ° 1 mondiale et quintuple championne du Grand Chelem, Maria Sharapova, a annoncé qu’elle prend sa retraite du tennis à l’âge de 32 ans après avoir souffert de blessures au cours de la dernière année. Le Russe a fait cette annonce dans une chronique publiée dans les magazines Vanity Fair et Vogue.

Sharapova a fait irruption sur la scène lorsqu’elle a remporté Wimbledon à 17 ans en 2004 en battant Serena Williams – la première de ses cinq tournois du Grand Chelem. Elle a également remporté deux titres de l’Open de France, un US Open et un Open d’Australie et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012, en plus de remporter jusqu’à 36 titres WTA.

Sa dernière apparition a eu lieu à l’Open d’Australie 2020, où elle a été éliminée par Donna Vekić au premier tour. Dans la colonne, Sharapova écrit: «Je ne me suis jamais vraiment senti obligé de parler de travail, d’effort ou de courage – chaque athlète comprend les sacrifices tacites qu’il doit faire pour réussir.

Mais alors que j’entreprends mon prochain chapitre, je veux que quiconque rêve d’exceller dans n’importe quoi sache que le doute et le jugement sont inévitables: vous échouerez des centaines de fois et le monde vous observera. Accepte-le. Faites-vous confiance. Je vous promets que vous l’emporterez.

En donnant ma vie au tennis, le tennis m’a donné une vie. Ça me manquera tous les jours. L’entraînement et ma routine quotidienne me manqueront: me réveiller à l’aube, lacer ma chaussure gauche avant ma droite et fermer la porte du terrain avant de frapper ma première balle de la journée.

Mon équipe, mes entraîneurs me manqueront. Je vais manquer les moments assis avec mon père sur le banc du terrain d’entraînement. Les poignées de main – gagner ou perdre – et les athlètes, qu’ils le sachent ou non, qui m’ont poussé à faire de mon mieux.

Avec le recul, je me rends compte que le tennis a été ma montagne. Mon chemin a été rempli de vallées et de détours, mais la vue depuis son sommet était incroyable. Après 28 ans et cinq titres du Grand Chelem, cependant, je suis prêt à gravir une autre montagne – à concourir sur un type de terrain différent.

Elle dit également qu’elle attend avec impatience le prochain chapitre de sa vie. “En attendant, il y a quelques choses simples que j’attends vraiment avec impatience: un sentiment de calme avec ma famille. S’attarder autour d’une tasse de café le matin.

Week-ends inattendus. Séances d’entraînement de mon choix (bonjour, cours de danse!). Le tennis m’a montré le monde et m’a montré de quoi j’étais fait. C’est comme ça que je me suis testé et comment j’ai mesuré ma croissance. Et donc dans tout ce que je pourrais choisir pour mon prochain chapitre, ma prochaine montagne, je continuerai de pousser.

Je vais toujours grimper. Je vais encore grandir. “Il est probable que Sharapova continuera à rester sous les projecteurs même après sa retraite – elle a déjà une entreprise de bonbons appelée” Sugarpova “et a récemment été vue à la soirée des Oscars.

Elle apparaîtra également dans un épisode à venir de Shark Tank en tant que requin invité – une indication qu’elle continuera à travailler avec de nouvelles entreprises.