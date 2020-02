Maria Sharapova contre Serena Williams: une querelle inoubliable

Maria Sharapova et Serena Williams: toujours contre, sur et hors du terrain! En plus de leurs défis mémorables, à commencer par la victoire du Russe à Wimbledon 2004 à ce jour, les deux joueurs se sont souvent piqués, ont également riposté hors du terrain.

Serena a été un cauchemar pour sa rivale: en 22 matchs, Serena en a remporté 20, avec Masha qui a remporté Wimbledon et la finale de la WTA 2004. Un de leurs désaccords les plus importants s’est produit à la veille de Wimbledon 2013. Dans une interview accordée au magazine Rolling Stones, Serena a déclaré: “Maria commence chaque interview par: Je suis heureuse ou j’ai de la chance.

C’est un ennui! “La réponse de Sharapova, lors de la conférence de presse de Wimbledon, a fait le tour du monde:” J’ai beaucoup de respect pour Serena et pour ce qu’elle a réussi à gagner. Cependant, je pense qu’elle devrait parler de ses succès, plutôt que du reste.

Si elle veut parler de quelque chose de personnel, elle pourrait nous parler de la relation avec un homme qui a déjà divorcé et qui a maintenant aussi une fille. Elle pourrait nous le dire et non des choses qui ne la concernent pas. “Eisenbud, l’agent de Sharapova, a parlé de la relation entre Maria et Serena, dans une récente interview:” Pour moi, Serena déteste Maria.

Telle est mon impression. Elle n’aime pas jouer contre Maria. Tout remonte à la finale de Wimbledon 2004. À partir de ce moment, il suffit de regarder le visage de Williams lorsqu’elle joue contre Sharapova. C’est différent.

Serena veut détruire le ballon à tout moment. Je ne sais pas combien d’argent Williams a à la banque, mais Maria a sûrement plus de contrats de parrainage. Elle est sans doute plus demandée sur le marché. “Une rivalité, celle entre Maria Sharapova et Serena Williams, qui a duré près de seize ans, qui a dépassé les courts de tennis, remplissant les pages de magazines et les murmures de la foule et des fans.