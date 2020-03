Maria Sharapova cuisine des pâtes avec John McEnroe

Avec plusieurs joueurs en route pour Indian Wells pour le BNP Paribas Open qui débutera la semaine prochaine, plusieurs joueurs actuels et anciens ont participé à des activités amusantes lors de la Riviera Tennis Classic. John McEnroe, qui commentera l’événement pour la télévision, en a profité pour jouer quelques doubles mixtes amusants pour l’entraînement.

La légende américaine a fait équipe avec l’adolescente américaine Amanda Anisimova et ils ont joué l’ancien champion de Roland-Garros Michael Chang et l’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka. La Russe Maria Sharapova, qui s’est retirée du jeu le mois dernier, a pris un certain temps pour une confrontation culinaire où elle s’est associée à John McEnroe contre Amanda Anisimova et Michael Chang.

Voici quelques photos et vidéos de l’événement gracieuseté du compte Twitter de Outside the Ball (@outside_theball)

Il l’a toujours! 😂 John McEnroe et @AnisimovaAmanda font équipe contre @naomiosaka et Michael Chang.

🎾💪🏼 @TasteofTennis pic.twitter.com/kuG1sJZzEV – Hors du ballon (@outside_theball) 8 mars 2020

Cuisiner des pâtes avec John McEnroe à la retraite😂 pic.twitter.com/mx4kVWrPmu – Maria Sharapova (@MariaSharapova) 8 mars 2020

Les choses se préparent pour Maria Sharapova, John McEnroe, Amanda Anisimova et Michael Chang!

🍴🎾 pic.twitter.com/0IwrPnaRIm – Hors du ballon (@outside_theball) 7 mars 2020

Naomi Osaka et Amanda Anisimova sont prêtes à jouer à la Riviera Tennis Classic avec #CitiTasteofTennis pic.twitter.com/GiTCf9GZUj – Outside the Ball (@outside_theball) 8 mars 2020

D’une démo culinaire à Courtide, @MariaSharapova discute avec @Steve_Weissman 🎾👏🏼 #CitiTasteofTennis pic.twitter.com/qzvqtiXElC – Outside the Ball (@outside_theball) 8 mars 2020

Servez, servez!

@AnisimovaAmanda a frappé le court avec @HilarySwank au Riviera Tennis Classic pic.twitter.com/9Hz0OmClwS – Outside the Ball (@outside_theball) 7 mars 2020

Si vous ne pouviez pas le dire par le sourire sur le visage de @ MariaSharapova, elle et John McEnroe ont gagné le barbecue!

🍝🏆 pic.twitter.com/WbkZmw3YhU – Hors du ballon (@outside_theball) 7 mars 2020

Une petite confrontation culinaire animée par @RichardBlais 🎾🍴💪🏼

Équipe @AnisimovaAmanda & Michael Chang vs @MariaSharapova & John McEnroe pic.twitter.com/2oawD9V8PS – Outside the Ball (@outside_theball) 7 mars 2020

Bravo à @MariaSharapova qui s’est offerte un verre et du gluten après sa retraite!

😂🥂🧁

🎥 feat @RichardBlais pic.twitter.com/AloTjjcx39 – Hors du ballon (@outside_theball) 7 mars 2020

D’une génération à l’autre, @MariaSharapova donne des conseils à l’étoile montante @WTA @AnisimovaAmanda 🎾💪🏼 pic.twitter.com/DQtfe8ymSu – Outside the Ball (@outside_theball) 7 mars 2020