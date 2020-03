Maria Sharapova: “De retour après que le penalty ait été compliqué”

Crème concurrente, toujours concentrée, toujours alerte et sans paraître que le résultat l’affecte. Maria Sharapova Il a été reconnu par beaucoup comme un joueur robotique lorsqu’il s’agit de canaliser l’échec, mais il est le plus encorajinada aux moments clés. Par conséquent, il a basé une grande partie de son succès en tant que joueur de tennis professionnel. Après avoir décidé de mettre un terme à sa brillante carrière de joueuse, la Russe a accordé une interview au New York Times pour analyser ce qui s’était passé ces derniers jours.

Retraité avec 32 ans: “Il est très difficile de comparer l’âge de départ à la retraite des joueurs. Chacun de nous a un style de vie totalement différent. Nous voyons certains joueurs de moins de 30 ans abandonner ce sport et beaucoup d’autres qui continuent à jouer plus de 35 ans. Je pense Chaque joueuse, avec le soutien de son équipe technique et de sa famille, doit décider quand il est temps de s’arrêter et j’ai déjà décidé que le bon moment était maintenant. Serena est un exemple qu’elle peut continuer à jouer car elle continue de paraître compétitive dans les grands tournois et Je suis sûr qu’il remportera un tournoi plus important. “

Combinez la vie de mère avec le tennis: “J’ai toujours dit que j’aimerais avoir des enfants, mais je ne le ferais jamais en pratiquant le tennis. Je sais qu’il y a beaucoup de joueurs de tennis qui ont été mères et qui savent très bien alterner les deux vies, mais je ne saurais pas comment les combiner. Vous devez consacrer de nombreuses heures au tennis et vous êtes constamment constamment voyager, ce qui me ferait manquer beaucoup de choses de son enfance. Maintenant que j’ai décidé d’arrêter, j’ai le temps d’y penser et d’y aller. “

L’enfance compliquée qu’il a eue: “Quand j’avais six ans, mon père et moi avons dû aller en Floride pour réaliser mon rêve d’être une joueuse de tennis. Ma mère n’a pas pu nous accompagner à cause de ses problèmes de visa et j’ai raté beaucoup de choses avec ma mère. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas décidé d’être une mère pendant que je jouais au tennis, parce que je sais à quel point c’est compliqué de grandir et de ne pas avoir ta mère à tes côtés. Maintenant, Dieu merci, j’ai déjà les deux personnes à mes côtés et je ne me sépare presque pas. “

Surmontez cette suspension du dopage: “C’était une situation très compliquée que j’ai réussi à surmonter de manière très humble. Ce fut l’un des moments les plus difficiles non seulement de ma carrière mais aussi de ma vie elle-même. Malgré tout, j’ai décidé de ne pas tomber en morceaux, de reconnaître mon erreur et de me battre pour revenir de la meilleure façon possible, simplement pour l’amour de ce sport. Je suis fier d’être revenu et de donner le meilleur de moi-même, même si les résultats de ces dernières années ne se sont pas beaucoup accompagnés. “

Retour possible au tennis: “On parle beaucoup du retour de Kim Clijsters après de nombreuses années d’absence, mais je peux dire avec certitude que je ne jouerai plus au tennis. C’est une étape qui est déjà terminée. Il est possible qu’elle continue à être liée à ce sport mais dans d’autres domaines Chez le joueur de tennis non “, at-il conclu.

