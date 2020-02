Maria Sharapova définit les tendances – Dernier mot sur le tennis

Maria Sharapova était une icône de style et a annoncé sa retraite, à juste titre, dans Vogue et Vanity Fair. Mais c’est son style de jeu qui a vraiment marqué les tendances du tennis.

Abandonnant la volée traditionnelle comme la mode d’hier, le traitement de choix de Sharapova sur les balles courtes était une volée de swing féroce. Les copieurs ont emboîté le pas. Maintenant, la volée traditionnelle en simple féminin est un coup de retour.

Lorsque Sharapova a commencé à grogner à plus de 100 décibels, les autres aussi.

Quand elle a adopté un rituel de se tourner vers le mur du fond entre les points, les autres aussi.

Lorsque Sharapova n’a eu besoin que de Roland Garros pour lui donner le Grand Chelem de carrière, elle a mis à jour son look sur terre battue – a changé son approche – et a capturé deux Open de France à la fin de sa carrière.

«Je me suis sentie après ses chirurgies aux épaules, elle a perdu un peu sur le dur et l’herbe avec la puissance réduite au service, mais sur terre battue, elle était toujours d’élite», explique Shane Liyange, entraîneur et stratège basé à Melbourne pour Data Driven Sports Analytics.

La Sharapova aux longues jambes s’est décrite comme une «vache sur glace» après un match sur terre battue. Elle a redoublé son travail sur le mouvement et a trouvé un moyen de le réaliser.

En particulier, après 2011, elle a commencé à viser plus de cohérence lors de son premier service. À partir de 2012, lorsqu’elle a remporté Roland-Garros pour la première fois, elle a augmenté son pourcentage de premiers services de 61% à 77%, selon les statistiques de la WTA.

De plus, elle a cherché son coup droit comme premier coup après le service bien plus après 2011. Elle a porté le coup droit du service +1 à 63% au lieu de 59%. Cela l’a placée au sommet pour deux titres de Roland-Garros.

En regardant son bilan face à ses contemporains qui ont également remporté les tournois du Grand Chelem, Sharapova était en compétition avec – ou mieux que – tout sauf Serena Williams et Justine Henin.

Serena était le casse-tête que Sharapova a trouvé trop difficile à résoudre, peut-être parce que Williams joue un style de base très similaire, mais en mieux.

Voici un aperçu du bilan de Sharapova contre certains des autres détenteurs du titre du Grand Chelem de son époque, gracieuseté de Data Driven Sports Analytics.

Alors que les designers de Nike tiendront toujours Sharapova et sa monture élégante comme une muse préférée, c’est la capacité de Maria Sharapova à façonner de nouveaux styles de jeu qui la distinguera pour toujours.