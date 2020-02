Maria Sharapova dévoile son enfance, «C’était solitaire et plein de traitements durs»

Plus tôt cette semaine, le joyau russe scintillant de 32 ans, Maria Sharapova, qui s’était déplacée aux États-Unis dans les années 1994, mais qui s’était toujours engagée à jouer sous la bannière russe, avait récemment divulgué certains mystères de son enfance à une agence de presse, tandis que l’exaltante et exquise, ancienne n ° mondiale.

1, a été cité disant qu’il était «seul», moins usé qu’il n’y paraissait et plein de pression. En fait, alors qu’elle travaillait loin de sa famille dans l’une de ses arénas de pratique préférées en Floride, la dope de tennis est tombée sur un journaliste d’une agence de presse plus tôt cette semaine, comme mentionné ci-dessus, où elle s’était ouverte sur son enfance qu’elle considérait comme plus ou moins terne, piégé, étouffant et ennuyeux.

Néanmoins, selon le joyau du tennis russe, Sharapova a commencé à pratiquer le tennis à l’âge de quatre ans, alors que sa vie était principalement entourée de ses parents et grands-parents après avoir migré aux États-Unis au tout début de sa vie.

Pendant ce temps, ajoutant qu’elle a dû faire face à une multitude de situations désagréables, à la fois dans les classes et les sessions de formation, apparemment pour être une migrante, mais ces circonstances malheureuses l’avaient en fait rendue plus forte et plus dirigée, Sharapova, la championne de Wimbledon 2004, l’a rappelée enfance en disant au journaliste de l’agence de presse: «J’étais très seule.

Ma mère me manque aussi beaucoup. Pour pouvoir me voir, mon père a toujours dû travailler dur pour pouvoir rentrer tôt avant de m’endormir. J’ai toujours reçu des insultes et plus de traitement que les autres, même si je l’ai fait pour poursuivre tous mes rêves avec enthousiasme.

Pour cette raison, j’ai appris à prendre soin de moi. Je n’ai jamais pensé à arrêter parce que je savais ce que je voulais. ”