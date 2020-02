Maria Sharapova discute de l’influence de Kobe Bryant sur elle

Maria Sharapova a pris sa retraite du tennis. Dans une lettre publiée sur les sites de ‘Vogue’ et ‘Vanity Fair’, la Russe de 32 ans a fait part de sa décision de dire adieu au sport qui a fait d’elle une icône pendant quinze ans.

Le dernier match de Masha, ancien n ° 1 mondial et vainqueur de cinq tournois du Slam, est resté la défaite subie à l’Open d’Australie par Donna Vekic. Cette défaite contre Vekic à Melbourne se révélera être le dernier match de Sharapova de sa carrière, car le 26 février 2020, Sharapova a annoncé sa retraite du tennis.

Dans un essai à Vanity Fair, Sharapova a écrit: “Je suis nouveau dans ce domaine, alors s’il vous plaît pardonnez-moi. Tennis – Je dis au revoir. Mais alors que j’entreprends mon prochain chapitre, je veux que quiconque rêve d’exceller dans n’importe quoi sachez que le doute et le jugement sont inévitables.

Vous échouerez des centaines de fois et le monde vous observera. Accepte-le. Faites-vous confiance. Je vous promets que vous l’emporterez. “Elle savait qu’il était temps pour elle de prendre sa retraite et la mort de Kobe Bryant l’a rendu encore plus clair pour elle.

«Nous étions censés nous voir trois jours après le crash. Je pense que nous semblons tous parfois dans notre voyage comme plus grands que nature à cause de ce que nous faisons. Tout le monde est incroyablement fragile », a-t-elle déclaré à propos de Bryant.

«Et si quoi que ce soit, cela vous ouvre simplement les yeux sur ce qui compte dans la vie, alors c’était aussi un moment où j’ai eu une très bonne réflexion sur mon avenir». La Russe a remporté cinq titres du Grand Chelem – deux à l’Open de France et un à l’Open d’Australie, à Wimbledon et à l’US Open, remportant 36 titres au total, dont la finale de la WTA de fin d’année à ses débuts en 2004. Elle a également remporté trois titres en double.