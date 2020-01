Maria Sharapova doute de son retrait

Joueur de tennis russe Maria Sharapova a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la dure défaite subie aujourd’hui au premier tour de l’Open d’Australie 2020 contre la Croate Donna Vekic. L’ancien numéro un mondial a laissé la possibilité que ce soit son dernier match dans ce Grand Chelem en tant que joueur professionnel.

Le niveau du deuxième set est la voie à suivre: “C’est triste d’être éliminé lors du premier échange dans un tournoi de ces caractéristiques, mais c’est quelque chose qui pourrait arriver. Nous devons tirer des choses positives du match d’aujourd’hui et je pense que le niveau que j’ai offert dans le deuxième set était bon. Malgré cela, Vekic a réussi à réagir et a su surmonter un désavantage qui m’a profité dans le deuxième set. Je dois juste la féliciter pour la victoire et je lui souhaite bonne chance pour les prochains matchs. “

Retrait possible du tennis professionnel: “Je ne sais pas si cela a été ma dernière participation à l’Open d’Australie. Je dois remercier Craig de m’avoir donné une cascade pour pouvoir jouer ce tournoi, car pour mon classement, je n’étais pas autorisé à participer directement au tableau principal.” Je ne sais pas si cela a été ma dernière participation à Melbourne, car il m’est difficile de savoir ce qui se passera dans douze mois. “

Possibilité de jouer des tournois 125K afin d’augmenter les positions: “Avec cette défaite, je baisserai plus de positions dans le classement et je ne sais pas si je suivrai la voie que vous avez mentionnée. Je n’ai toujours aucune idée de mon agenda pour les mois à venir, car la situation n’est pas la même que celle d’il y a plusieurs années. Maintenant Je dois connaître mon corps et savoir combien de tournois je peux jouer par an. Je ne forcerai pas les choses si cela me crée des problèmes physiques. “

Bas dans le classement: “L’année dernière, j’ai joué sept ou huit tournois et je pense avoir montré que le classement est passé à l’arrière-plan pour moi. En ce moment, mon objectif est de gagner des matchs et de gagner en confiance. L’année dernière, j’ai subi beaucoup de blessures et c’est la mauvaise partie du tennis. “Je travaille tous les jours avec mon équipe technique pour m’améliorer, car j’aime toujours ce sport. Votre classement ne garantit pas la victoire, des victoires sont obtenues sur la piste. Tout peut y arriver”, a-t-il conclu.

