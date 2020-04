Maria Sharapova enchères a signé une raquette pour amasser des fonds pour des médecins héroïques

Maria Sharapova a mis aux enchères une raquette de tennis autographiée pour collecter des fonds pour Médecins sans frontières, une association qui fournit des soins médicaux humanitaires vitaux à des personnes moins fortunées à travers le monde. «Médecins sans frontières / MSF travaille dans les zones de conflit, après des catastrophes naturelles, lors d’épidémies, dans des établissements de soins de longue durée, etc.

Nos équipes fournissent des soins médicaux à des millions de patients chaque année dans de nombreux types de projets », affirme MSF. La raquette vendue aux enchères est une raquette de tennis Head Instinct en édition signature dotée de la technologie Graphene 360, un modèle lancé début 2019.

«La raquette de tennis HEAD Instinct, la compagne emblématique de Maria Sharapova, offre l’avantage d’une performance et d’un confort sans effort au joueur de tournoi avancé. Le secret de la jouabilité incroyablement facile réside dans la section spécialement conçue, ce qui conduit à plus de stabilité et à un plus grand point idéal pour une puissance sans effort.

La technologie Graphene 360 ​​offre une plus grande stabilité et un transfert d’énergie optimisé pour plus de puissance, donc plus de vitesse de balle », est écrit sur la description de l’article. La vente aux enchères a lieu sur 32auctions.com et commence le 10 avril à 12 h 00 HAE.

L’enchère de départ est de 100 $ et les soumissionnaires peuvent augmenter le prix en utilisant des incréments de 50 $. C’est l’une des nombreuses bonnes actions de Maria Sharapova depuis le début de la pandémie de coronavirus. L’ancienne numéro un mondiale russe a donné des bonbons via Sugarpova, son entreprise de bonbons, a soutenu ses fans en organisant une vidéoconférence avec 150 fans et a partagé un numéro de téléphone où elle a l’intention de parler avec ses fans.