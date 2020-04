Maria Sharapova est impressionnée par sa propre popularité après un tweet viral

Est-il possible que les superstars soient impressionnées par leur propre popularité malgré qu’elles aient longtemps vécu sous les projecteurs? Apparemment, Maria Sharapova ne s’est toujours pas habituée à son succès. Le 3 avril, la Russe a partagé son numéro de téléphone portable avec ses abonnés Twitter et leur a demandé de lui envoyer un SMS, expliquant qu’une grande partie de son souhait était dû au fait que “nous sommes tous dans cette séparation, cette distance physique [thing] ensemble”.

La réponse des fans du quintuple champion du Grand Chelem a été immédiate et la vidéo a reçu plus de 60 000 vues en à peine deux heures. Mais laissez aux médias sociaux le soin d’augmenter de façon exponentielle les statistiques… Pas même deux jours plus tard, Sharapova a posté un nouveau message sur son compte dans lequel elle a exprimé sa surprise devant la traction générée par sa vidéo.

“2,2 millions de vues en 40 heures”, écrit-elle. Avant d’insérer un GIF d’une femme tapant frénétiquement sur le clavier de son téléphone portable, elle a ajouté: “Mon état actuel du téléphone …”

Mon état actuel du téléphone … 🤯 https://t.co/JBz3jTcZEE pic.twitter.com/3LhexYt9t9 – Maria Sharapova (@MariaSharapova) 5 avril 2020

Pour un grand nombre de fans russes désespérés, le numéro ne peut être contacté depuis l’extérieur des États-Unis.

Beaucoup de gens du monde entier ont demandé qu’elle obtienne WhatsApp ou au moins qu’elle partage un moyen de la joindre. D’autres, qui ont eu la chance de pouvoir lui envoyer un SMS, attendent toujours une réponse. Quatre jours après sa publication, la vidéo avait atteint plus de 3,7 millions de vues.