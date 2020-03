Maria Sharapova est sortie mais Grigor Dimitrov fait ses débuts en WTT pour Orange County Breakers

La 45e édition du World TeamTennis se déroulera du 12 juillet au 1er août, au cours de laquelle s’annoncent les trois semaines les plus excitantes de l’histoire du célèbre événement par équipe si le coronavirus permet l’action. L’Orlando Storm et les Vegas Rollers ont rejoint la compétition en 2019, offrant à plus de joueurs la possibilité de découvrir la magie du WTT, le Chicago Smash étant également prêt à frapper les courts cet été en tant que toute nouvelle équipe.

Organisée sur le terrain multicolore unique, la WTT a été la première ligue sportive professionnelle à présenter des hommes et des femmes dans la même équipe, guidée par le pionnier de la WTA et l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Billie Jean King.

Le 9 mai 1974, le WTT est devenu le premier service de tennis à diffusion régulière sur HBO et a amené des noms comme Andre Agassi, Kevin Anderson, Tracy Austin, Victoria Azarenka, Boris Becker, James Blake, Bjorn Borg, Bob et Mike Bryan, John McEnroe, Jimmy Connors, Martina Navratilova, Chris Evert, Pete Sampras, Andy Roddick et bien d’autres.

Les éliminatoires du WTT devraient retourner à l’Orleans Arena de l’Orleans Hotel & Casino à Las Vegas le 31 juillet et le 1er août, réunissant les quatre meilleures équipes qui se battront pour le titre prestigieux et le prix record!

Les organisateurs l’ont augmenté à un énorme 5 millions de dollars, avec le million de dollars supplémentaire attribué en compensation des éliminatoires du WTT, y compris un bonus de 500 000 $ à l’équipe qui remporte le King Trophy. Les Orange County Breakers ont jusqu’à présent signé Andreja Klepac, Kristyna Pliskova, Steve Johnson et Luke Bambridge, Maria Sharapova annulant l’événement après avoir annoncé sa retraite du tennis.

Au lieu d’elle, la foule du Palisades Tennis Club de Newport Beach aura l’occasion de voir la championne des finales ATP et le demi-finaliste majeur Grigor Dimitrov qui fera ses débuts en équipe mondiale de tennis le 28 juillet contre Ryan Harrison des San Diego Aviators.

Grigor est actuellement classé 19e, marquant deux victoires à la Coupe ATP en janvier et atteignant la demi-finale à Acapulco, le dernier événement pour la pause causée par un coronavirus qui durera au moins jusqu’à la deuxième semaine de juin.

“Je suis vraiment excité de jouer au World TeamTennis pour les Orange County Breakers cet été”, a déclaré Dimitrov. “Je pense que le format d’équipe sera très amusant et j’ai hâte de jouer devant les fans des Breakers le 28 juillet.”

“Nous sommes ravis d’accueillir Grigor Dimitrov chez les Orange County Breakers”, a déclaré le directeur général de Breakers Allen Hardison. “Grigor est l’un des meilleurs joueurs au monde et il est toujours un favori des fans à chaque tournoi qu’il joue.

Je sais que nos fans apprécieront de le voir jouer en direct et avec le rival Aviators en ville ce soir-là, cela créera une bonne ambiance. ”