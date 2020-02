Maria Sharapova est une partie massive du jeu et a transcendé le sport

L’ancienne championne junior de Wimbledon, Laura Robson, a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’entendre parler du départ à la retraite de l’ancienne numéro un mondiale Maria Sharapova et ajoute que les fans de tennis devraient se préparer à des retraites plus médiatisées de certaines des plus grandes superstars du jeu dans les années à venir.

S’adressant à Sky Sports, Robson, 25 ans, a déclaré: “Cela n’a pas vraiment été une surprise, la plupart des gens dans le monde du tennis avaient l’impression que cela s’accumulait avec toutes les blessures qu’elle avait depuis son retour de l’interdiction des drogues. .

La façon dont son corps n’a tout simplement pas été capable de le gérer – je ne trouve pas cela surprenant. C’est assez triste en même temps de voir un si grand champion sortir si tranquillement. je pense [Sharapova’s] l’impact sur le football féminin a été énorme mais aussi global.

Elle est un si grand nom dans le monde du tennis depuis si longtemps maintenant qu’elle a 17 ans. En voyant un grand nom sortir, nous allons en faire l’expérience au cours des prochaines années avec autant d’entre eux à l’approche de la mi-trentaine. . C’est triste.”

Sharapova a pris sa retraite à l’âge de 32 ans – Novak Djokovic a le même âge, Rafael Nadal a un an de plus à 33 ans, Serena Williams et Roger Federer ont tous deux 38 ans et Venus Williams a 39 ans. Robson a dit qu’elle se souviendrait du quintuple champion pour son courage et sa détermination sur et hors du terrain.

“Elle était une de ces personnalités où si vous pouviez la comprendre, tout avait un sens. Elle était toujours un peu collée à elle-même. Vous devez respecter la détermination qu’elle avait, le combat constamment du début à la fin.

J’ai respecté cela et j’ai ensuite fait sa connaissance un peu hors du terrain, nous avons partagé le même agent pendant un certain temps, j’ai toujours eu une très bonne expérience avec elle. Je pense que vous devez vous souvenir d’elle comme quelqu’un qui a combattu dans chaque match auquel elle a participé.

Quelqu’un avec du courage, de la détermination et de la persévérance pour revenir de tant de blessures. Quand on y réfléchit, elle a eu une très, très longue carrière parce qu’elle a commencé à l’âge de 17 ans. J’aimerais qu’on se souvienne d’elle comme quelqu’un qui fait partie intégrante du jeu et quelqu’un qui a transcendé le sport. “

Parlant de sa propre carrière, Robson, qui a subi une deuxième chirurgie de la hanche en décembre, dit qu’elle espère toujours un retour. “Je pense que ça se passe bien, c’est difficile à dire. Je revois mon chirurgien dans quelques semaines pour une mise à jour mais jusqu’à présent ça s’est plutôt bien passé. Je n’ai pas tellement de douleur au jour le jour, qui est l’essentiel. ”