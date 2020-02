Maria Sharapova et John McEnroe participeront à la Riviera Tennis Classic 2020

Le Riviera Tennis Championship est de retour en 2020 avec de nombreuses superstars du sport, jeunes et moins jeunes, en vedette dans l’événement caritatif. Lors de l’événement 2019, Maria Sharapova, Andy Roddick, James Blake et Venus Williams ont participé à l’événement amusant. L’édition de cette année présentera des noms passionnants, nouveaux et anciens.

Le Riviera Country Club est un country club ancien et prestigieux de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Il abrite des installations de golf et de tennis de première classe. Et il s’avère que Maria Sharapova y a pratiqué pendant des années pendant son enfance.

L’année dernière, le Country Club a organisé et accueilli l’événement inaugural Riviera Tennis Classic. Il s’agit d’un événement caritatif dans lequel les joueurs de tennis, actuels et anciens, se réunissent et jouent au tennis et s’amusent. L’argent récolté lors de l’événement a été reversé au service d’incendie de Los Angeles et à la Croix-Rouge l’année dernière.

Maria Sharapova et bien d’autres

La Riviera Tennis Classic 2019, l’événement a également présenté des noms formidables. Et cette fois-ci, ce n’est pas différent. La Riviera Tennis Classic 2020 mettra à nouveau en vedette Maria Sharapova ainsi que la jeune star du tennis américaine Amanda Anisimova, actuellement n ° 29 du classement mondial.

Quant aux anciens joueurs à participer à l’événement, c’est aussi un régal. Sept fois champion du Grand Chelem devenu commentateur de tennis John McEnroe et le champion de l’Open de France 1989 et finaliste de l’US Open 1996 Michael Chang seront également là.

Les joueurs joueront deux matchs en simple et ensuite un match en double mixte. L’événement permet aux joueurs et aux fans de se mêler aux cliniques de joueurs, aux divertissements et à certains sur le terrain de tennis avec les fans.

Le Country Club accueillera l’événement de cette année le 7 mars.

Les laissez-passer pour la tribune sont au prix de 250 $. Les détenteurs du pass Tribune peuvent regarder tous les matchs d’exhibition.

Les laissez-passer de la clinique sont au prix de 1200 $. Les détenteurs de laissez-passer de la clinique ont accès aux courts et à une clinique de tennis de 50 minutes avec les joueurs.

Les laissez-passer VIP sont au prix de 900 $. Ceux qui ont un pass VIP ont la chance de prendre leur photo avec les joueurs et d’assister à un cocktail avec eux.