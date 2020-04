Maria Sharapova exhorte le monde à rester à la maison. Patrick Dempsey et d’autres stars se sont joints

Maria Sharapova s’est associée à d’autres ambassadeurs Porsche comme l’acteur de Grey’s Anatomy Patrick Dempsey et les stars du tennis Angelique Kerber et Julia Goerges pour convaincre les gens qu’ils doivent rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

«Je reconnais que c’est une période incroyablement difficile pour nous tous – partout dans le monde.

Mais s’il y a un moment pour avoir un impact collectif, c’est maintenant. Veuillez rester à la maison, surtout si vous en avez la possibilité. Veuillez prendre cela au sérieux et écouter les autorités », a déclaré Sharapova.

«J’espère que nous pourrons bientôt revenir sur le terrain, alors vous feriez mieux de rester en forme.

Je sais que c’est une période difficile pour nous tous, alors restez en contact avec vos amis et votre famille en utilisant les nouvelles technologies. Et si vous le pouvez, essayez de faire de l’exercice à la maison », a déclaré Angie Kerber. «L’entraînement est très important et il y a beaucoup de choses que l’on peut faire à la maison comme des craquements, des planches, des tractions et tout ce qui est amusant.

Essayez-le », a déclaré Sami Khedira. Après que Maria Sharapova et les autres ambassadeurs de la marque Porsche eurent mis fin à leurs messages, Patrick Dempsey, l’acteur le plus connu pour incarner Derek “McDreamy” Shepherd dans Grey’s Anatomy, est venu avec la “grande finale”: “Nous sommes tous dans le même bateau.”

Je tiens à remercier les médecins et les infirmières, les personnes qui livrent les colis, les personnes qui stockent les épiceries; Tous ceux qui font un excellent travail, soit en prenant soin de nous, en prenant soin de nous, nous vous remercions ».