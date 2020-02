Maria Sharapova incarne la devise de la WTA Strong is Beautiful

Maria Sharapova incarne parfaitement la devise de la WTA Strong is Beautiful. Elle est probablement la seule grande athlète du WTA Tour qui a réussi à développer sa carrière professionnelle parallèlement à sa vie hors du court, compétitive au fil des ans, remportant des titres et, en même temps, se retrouvant sur les couvertures des plus importants magazines sur la mode et la beauté.

Personne ne peut gagner cinq slams et être en même temps une icône du style, de la mode, du glamour et de la beauté. Sharapova a réussi à faire ce que sa femme de campagne Anna Kournikova avant elle n’a pas réussi à faire: allier beauté et victoire. Parce qu’en plus de la force athlétique et technique, Masha avait quelque chose de plus que ses collègues (non aimés).

Elle avait un feu à l’intérieur qui brûlait à chaque match, même si elle semblait extérieurement glaciale. Le désir de gagner, d’être le meilleur, brûlait à l’intérieur. Et pendant quelques instants de sa carrière, elle l’a fait. Sa détermination, son charisme et sa volonté l’ont amenée à atteindre des sommets incroyables pour une joueuse de tennis.

Elle est la dernière star de la WTA à terminer la carrière du Grand Chelem. En même temps, en plus des victoires sur le terrain, elle était très habile à gérer son image, devenant une véritable icône pour ses fans et pour des millions de filles qui ont grandi dans son mythe.

Pour sa carrière sur un court de tennis, Sharapova a poursuivi, en parallèle depuis 2012, sa nouvelle carrière de femme d’affaires, avec sa marque de bonbons Sugarpova. Bien sûr, elle se souvient également de la grande rivalité avec Serena Williams, qui s’est poursuivie même en dehors du terrain.

Ses copains, dont son collègue Grigor Dimitrov. Aujourd’hui, Sharapova est une mine d’or, une source d’argent accumulée grâce à une gestion avisée de son image hors du court et grâce au succès sportif. Cela signifie devenir une icône. Fort est beau.