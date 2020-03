Maria Sharapova lance une cure de désintoxication indienne pour éviter le stress des coronavirus

Maria Sharapova, qui vient de prendre sa retraite, s’est inscrite au Panchakarma, un type de nettoyage qui nourrit le corps, renforce le système immunitaire et offre de nombreux autres avantages pour le corps humain. La raison d’essayer cette technique de désintoxication indienne était d’éliminer tout le stress causé par l’épidémie de coronavirus.

«Il y a quelques semaines, je me suis inscrit pour un nettoyage de Panchakarma de 12 jours. Je ne savais pas que j’avais choisi le moment idéal pour me réinitialiser, manger propre, réfléchir profondément et calmer toutes les ambitions et pensées écrasantes ». Sharapova a résumé le régime qu’elle devait suivre.

«J’ai mangé très propre. Pas de café, pas de viande, pas de produits laitiers, pas de sucre, pas de nourriture froide – pas de smoothies ou de salades crues ». a écrit Maria sur Instagram. Quelques exemples d’aliments que Maria a mangés sont: la soupe de haricots dahl (séchée) avec du sel noir, du thé au cumin digestif, de la tisane – tous les matins et en milieu d’après-midi.

«J’ai une règle quand un nettoyage est impliqué. Je ne veux pas mourir de faim ou boire des jus. Ok, c’est deux règles. Chaque jour du traitement, je me fais chouchouter avec des huiles, des vapeurs, des détox et de la méditation. Cela a également mis ma patience à l’épreuve!

J’ai aussi dû garder mon corps tonique. Bien qu’ils disent dans les pratiques ayurvédiques que l’exercice est minime. Je veux dire, je ne me plains pas mais je ne peux pas prendre cette retraite complètement hors de contrôle ». a expliqué Maria Sharapova.

Si vous ne le saviez pas, «le panchakarma n’est pas seulement pour détoxifier le corps, mais aussi pour le rajeunissement – renforcer le système immunitaire et rétablir l’équilibre et le bien-être. C’est l’une des modalités de guérison les plus efficaces de la médecine ayurvédique.

Il est recommandé sur une base saisonnière, ainsi que lorsqu’une personne se sent déséquilibrée ou souffre d’une maladie ». comme écrit sur ayurvedichealing.net.