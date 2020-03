Maria Sharapova n’a jamais cassé une raquette de sa carrière

Dans une lettre ouverte à «Vogue» et «Vanity Fair», Maria Sharapova a annoncé sa retraite du tennis. “Depuis plus de 28 ans, je suis sur le court de tennis, maintenant je ne peux plus jouer à certains niveaux en raison de problèmes physiques continus” – a-t-elle déclaré.

La championne de Russie est devenue n ° 1 mondiale pour la première fois le 22 août 2005, à l’âge de 18 ans, devenant la première joueuse de tennis russe à figurer en tête du classement du simple, et a tenu le classement pour la cinquième fois pendant quatre semaines Du 11 juin 2012 au 8 juillet 2012.

En mars 2016, Masha a révélé qu’elle avait échoué à un test de dépistage de drogue à l’Open d’Australie de 2016. Elle avait testé positif pour le meldonium, une substance qui avait été interdite (à compter du 1er janvier 2016) par l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Le 8 juin 2016, elle a été suspendue de jouer au tennis pendant deux ans par la Fédération internationale de tennis (ITF). Elle est revenue sur le circuit WTA le 26 avril 2017 lors du Porsche Tennis Grand Prix. Ces derniers jours, un fan a révélé sur Twitter que Maria n’avait jamais cassé une raquette sur le terrain au cours de sa carrière.

“Peut-on aussi parler du fait que Maria n’a pas cassé une raquette en 18 ans de carrière? Le tennis est tellement frustrant et elle a toujours réussi à se contrôler si bien “- a écrit un fan sur Twitter.” Eh bien, jamais dans un match, mais certainement dans la pratique.

C’ÉTAIT bien. “Masha a ensuite répondu à ce tweet. Maria a remporté cinq tournois du Grand Chelem (dont deux Roland Garros) et est l’un des dix joueurs de l’histoire à terminer le Grand Chelem Carrière (avec Maureen Connolly, Doris Hart, Shirley Fry, Margaret Smith Court, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navrátilová, Steffi Graf et Serena Williams).