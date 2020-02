“Maria Sharapova n’a jamais été très ouverte” – Svetlana Kuznetsova

La joueuse au grain impressionnant Maria Sharapova a suspendu ses raquettes de tennis mercredi et a fait ses adieux à ce sport. Nous connaissons tous le “calme agressif” de Sharapova par les tribunaux professionnels. Et parfois, avec le tennis la traitant durement sur les surfaces professionnelles, elle n’a jamais vraiment perdu son sang-froid et cassé ou détruit une raquette.

Cependant, elle a récemment révélé qu’elle avait cassé des raquettes lors des séances d’entraînement. En plus de cela, sa compatriote Svetlana Kuznetsova a révélé le côté invisible de Sharapova. Elle a déclaré que Maria était toujours un peu réservée sur le circuit WTA.

«En pensant à Maria, elle n’a jamais été très ouverte et quelqu’un l’a considérée comme arrogante ou de haut niveau comme lever le nez. Je n’ai jamais pensé à elle parce que je pense que c’est juste sa façon de se défendre. Avoir son espace parce que tout le monde voulait quelque chose d’elle », a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’elle est une grande championne et elle l’a fait à sa façon. Elle a joué à sa façon, elle gagne tout ce qu’elle a gagné et c’est une grande athlète, une grande championne. »

Maria Sharapova et Svetlana Kuznetsova

Maria Sharapova et Svetlana Kuznetsova sur le circuit junior

Kuznetsova a également partagé l’un de leurs souvenirs du circuit junior. «Je me souviens d’un moment, je ne sais pas, ça a toujours été dans ma mémoire, je jouais – je ne sais pas si je joue déjà en juniors ou en WTA à Miami – et son père et elle marchaient et je dis , D’accord, laissez-moi vous conduire et je les ai conduits quelque part », a-t-elle ajouté.

“Et elle était petite, et je pense que je jouais déjà en tant que pro, et maintenant elle est comme arrêter de jouer et je joue toujours. Je me sens très vieux en ce moment. “

Kuznetsova et Sharapova se sont affrontés 13 fois au cours de leur carrière et Maria a remporté huit de ses batailles. En 2011, le quart de finale de Kuznetsova à l’Open d’Italie l’a aidée à remplacer Sharapova du sommet de la WTA parmi les joueurs russes.

«Mais je lui souhaite le meilleur et je pense qu’elle est très gentille de cœur et gentille. Je lui souhaite d’avoir autant de succès dans sa vie après une carrière qu’elle l’était dans le tennis. Et si elle en a besoin, si elle veut être heureuse, c’est son droit et je pense que le bonheur est la chose la plus importante », a conclu l’ancien numéro deux mondial Kuznetsova.

Cette semaine à Doha, au Qatar, Svetlana Kuznetsova a battu la quatrième tête de série Belinda Bencic en quart de finale. Plus tard, elle s’est rendue à Aryna Sabalenka en demi-finale.