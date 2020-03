Maria Sharapova ne jouera pas au tennis par équipe mondiale cette saison

L’ancienne joueuse de tennis n ° 1 mondiale Maria Sharapova ne jouera pas au tennis par équipe cette saison. Le Russe devait jouer pour les Orange County Breakers cette saison. L’équipe basée à Newport Beach prévoit toujours d’avoir son match d’ouverture le 12 juillet contre les Aviateurs de San Diego à Omni La Costa Resort & Spa à Carlsbad, a déclaré le directeur général de Breakers Allen Hardison au LA Times.

Mais ils ont déclaré qu’ils continueraient de surveiller la situation liée à la pandémie de COVID-19. Hardison déclare: “Nous surveillons de près [coronavirus] mais pour le moment, nous prévoyons toujours de jouer comme prévu ».

Hardison a déclaré que la décision de la Russie de ne pas participer à la ligue cette année n’était pas due à l’épidémie de COVID-19 mais plutôt qu’elle ne jouera pas au tennis dans les yeux du public pendant un certain temps. «Strictement lié au tennis. Le message que nous avons reçu de son équipe est que pour l’instant, et potentiellement à long terme, elle ne jouera plus au tennis aux yeux du public. “

Sharapova a pris sa retraite du tennis plus tôt cette année en janvier après avoir remporté cinq titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière. Elle avait été gênée par plusieurs blessures au cours des dernières années, ce qui avait limité son horaire de jeu au cours de la dernière année précédant sa retraite.

Carlos Silva, PDG de la ligue, a déclaré sur Twitter: «Nous continuons de surveiller la situation # COVID19 et publierons une mise à jour le 6 avril. préoccupations ». La ligue de trois semaines qui commence le 12 juillet devrait se terminer le 1er août.