Maria Sharapova partage le numéro de téléphone portable et invite les fans à lui envoyer un SMS

Si vous êtes un fan de Maria Sharapova et que vous avez envie de partager vos pensées avec la superstar russe, ce pourrait être votre jour de chance: la détentrice du titre du Grand Chelem, cinq fois retraité, a publié un message sur son compte Twitter dans lequel elle a invité ses partisans à communiquer avec elle pendant ces moments difficiles.

“Salut à tous! Vendredi heureux, quoi que cela signifie dans le monde d’aujourd’hui », a déclaré Sharapova dans une vidéo d’une minute. «J’ai essayé de trouver un moyen d’être en contact avec vous tous parce que la semaine dernière, j’ai fait un Q&A très amusant sur une vidéoconférence, avec 150 d’entre vous, et j’ai quitté ce chat vidéo en voulant plus.

Je voulais plus de connexion. Une grande partie de cela est parce que nous sommes tous dans cette séparation, cette distance physique [thing] ensemble. Donc, je veux que vous me disiez ce que vous pensez, mais voici l’idée: en fait, je veux me texte ce que vous pensez, parce que j’ai un numéro auquel vous pourrez envoyer un message.

Et, quand je dis un message, il ira directement sur mon téléphone, que je suis actuellement en train de tenir et d’enregistrer moi-même. Alors envoyez-moi un SMS et attendez d’avoir une réponse. Veuillez le faire! ” La vidéo est accompagnée d’une légende dans laquelle Sharapova a partagé le numéro sur lequel elle peut être contactée: “Non seulement je viens de recevoir un numéro 310 (bonjour les chats sympas) mais je le partage avec vous – Envoyez-moi un SMS!

310-564-7981. Pour de vrai. Dites-moi comment vous allez, posez-moi des questions ou dites simplement bonjour. Toutes les bonnes recettes sont les bienvenues aussi! ” Ce tweet a été partagé vendredi 3 et avait déjà reçu plus de 60 000 vues après seulement deux heures de connexion.

D’après les réponses au message suggérées, le numéro n’a pas de compte WhatsApp, au grand dam des fans russes.

