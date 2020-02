Maria Sharapova prend sa retraite

Maria Sharapova, l’une des dernières super stars du tennis, prend sa retraite à 32 ans. La Russe a été forcée de lui dire au revoir à cause des blessures qui l’ont empêchée de retrouver son ancien statut après sa suspension pour dopage en 2016.

26/02/2020

À 14 h 52

CET

Sport.es

Tout au long de sa carrière Sharapova Il a remporté cinq titres du Grand Chelem en simple, à commencer par Wimbledon à 17 ans en 2004, quand il a battu le n ° 1 Serena Williams Dans une finale brutale. Indépendamment de ses succès sur le terrain, elle a rendu sa beauté rentable en devenant l’athlète féminine avec les revenus publicitaires les plus élevés pendant 11 années consécutives, selon Forbes.

L’image d’entreprises telles que Nike et Evian a empoché environ 30 millions en 2015, un an avant que son scandale de dopage ne soit révélé et ait coûté l’annulation de plusieurs contractions avec ses principaux sponsors. Sharapova Elle a été punie pour avoir utilisé du meldonium, un médicament développé pour les affections cardiologiques qui aide les athlètes à récupérer plus rapidement. Il a affirmé qu’il le prenait depuis 10 ans en raison d’une carence en magnésium, de vertiges et d’antécédents familiaux de diabète. Mais il a dit qu’il ne savait pas que le médicament avait été ajouté à la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage.

Sa suspension a été réduite de deux ans à 15 mois dans l’appel au TAS, mais à son retour sur le circuit mondial de tennis en 2017, il a rencontré l’opposition de certains organisateurs de tournois et de plusieurs rivaux. Même si Sharapova Il a atteint les demi-finales lors de sa réapparition à l’Open d’Allemagne, n’a plus jamais montré son ancien niveau et sa seule victoire a été remportée en Chine, en octobre 2017. Il a atteint les quarts de finale à Roland Garros en 2018 et là a commencé un déclin inévitable, marqué par des blessures,

Son dernier match a été battu 6-3, 6-4 contre Donna Vekic à l’Open d’Australie le mois passé. En février, il a subi une opération à l’épaule droite dont il ne s’est pas remis comme prévu. Et maintenant, Vanity Fair anticipe l’annonce de sa retraite.

Maria Sharapova quitte le tennis. Dans un essai exclusif pour Vanity Fair et Vogue, la légende du tennis réfléchit à sa carrière, regarde son avenir et demande: comment laissez-vous la seule vie que vous ayez jamais connue? https://t.co/q2UO5INjFI

– VANITY FAIR (@VanityFair) 26 février 2020

.