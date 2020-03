Maria Sharapova rappelle le début de sa carrière

Le mois dernier, l’annonce de la retraite de Maria Sharapova du tennis à l’âge de 32 ans, un choix dicté par son incapacité à revenir à un niveau élevé et par trop de blessures qui l’ont tourmentée ces dernières années.

Masha a participé à la tournée WTA de 2001 à 2020 et a été classée n ° 1 mondiale en simple par la WTA à cinq reprises, pour un total de 21 semaines. Elle est l’une des dix femmes et la seule Russe à avoir occupé le Grand Chelem de carrière.

Elle est également médaillée olympique, ayant remporté une médaille d’argent en simple féminin aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Le Russe a atteint un niveau de longévité rare dans le tennis, avec plusieurs experts du tennis et d’anciens joueurs qualifiant Sharapova de meilleur compétiteur du tennis.

Dans une récente interview à World Team Tennis, l’ancien numéro 1 mondial a exprimé ses sentiments chaleureux envers l’événement et comment cela l’a aidée dans sa carrière. «Je fais partie de cet événement depuis que je suis petite, depuis que j’ai remporté des titres majeurs.

C’est l’événement qui m’a donné l’expérience dont j’avais besoin à cet âge. Je voyageais de ville en ville, en compétition chaque nuit. Je me souviens d’avoir quitté l’équipe mondiale de tennis et de gagner un plus petit événement WTA et ce fut vraiment le début de ma carrière “- a déclaré Sharapova.

«Je suis très reconnaissant des opportunités de pouvoir encore se présenter sur les courts. Désolé, je ne joue pas ce soir, mais pour une bonne raison. De bons souvenirs d’être de retour ici “- a-t-elle ajouté.