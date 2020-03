Maria Sharapova rappelle son amour pour l’Italie et exhorte les gens à rester à la maison

Tennis – L’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova, de Russie, a exhorté tout le monde en Italie à rester à la maison et a parlé de sa connexion avec le pays dans un message sur son compte Instagram. Sharapova, 32 ans, qui a annoncé sa retraite du sport plus tôt cette année, a commenté – J’ai été présentée en Italie en tant que petite fille et je suis tombée amoureuse d’elle immédiatement.

En toute honnêteté, il est très difficile de ne pas tomber amoureux. 😉🤷🏼‍♀️

Alors que @vanityfairitalia a rassemblé ces images pour soutenir l’Italie, je n’ai pu m’empêcher de me remémorer tous les beaux souvenirs que je garde.

L’année dernière, j’ai passé la majeure partie de ma formation en Italie et l’ai considérée comme ma deuxième maison. J’ai mangé plus de pâtes génoises que quiconque ne devrait en être autorisé. J’ai rencontré de nouveaux amis et une équipe qui ont eu un impact significatif sur ma vision de la valeur de la qualité du travail.

Sur les routes, j’ai amélioré ma conduite (ou les ai aggravées) car je recevais souvent des gestes légèrement dramatiques de la part des chauffeurs de taxi locaux. 🙃

Et en regardant en arrière, je rêve aussi positivement de l’avenir. Visiter nos amis à Positano pour une baignade au coucher du soleil sur l’Amalfi, ma petite famille dans la vieille Bordighera pour une planche de spritz et salame, et les rues bondées de Rome que je ne prendrai jamais pour acquises.

Alors que nous naviguons à travers tant d’inconnues ensemble, faisons-le avec gentillesse, amour et optimisme – Toutes les belles qualités que Italia a partagées avec moi.

S’il vous plaît 🙏🏻 #stayhome

