Maria Sharapova rejoint les Orange County Breakers pour deux matchs du WTT en 2020

La 45e édition du World TeamTennis se déroulera du 12 juillet au 1er août 2020, avec neuf équipes qui se battront pour le titre prestigieux et le plus gros prix jamais remporté. Orlando Storm et Vegas Rollers se sont joints à l’action l’année dernière, créant plus d’espace pour que des joueurs notables puissent profiter de cette compétition unique et attirer encore plus de fans dans les tribunes.

Cette saison, Chicago Smash est la nouvelle franchise qui réunit une ancienne championne de l’US Open Sloane Stephens et son entraîneur originaire de Chicago. Organisée sur le célèbre terrain multicolore, la WTT a été la première ligue sportive professionnelle à présenter des hommes et des femmes dans la même équipe il y a plus de quatre décennies et demie, guidée par la pionnière de la WTA, Billie Jean King.

Le 9 mai 1974, le WTT est devenu la première couverture de service de tennis régulièrement programmée sur HBO, apportant des noms comme Andre Agassi, Kevin Anderson, Tracy Austin, Victoria Azarenka, Boris Becker, James Blake, Bjorn Borg, Bob et Mike Bryan, John McEnroe , Jimmy Connors, Martina Navratilova, Chris Evert, Pete Sampras, Andy Roddick et bien d’autres.

Les Springfield Lasers ont remporté une palpitante victoire de 20 à 19 sur l’Empire de New York pour défendre le titre en août dernier et les éliminatoires du WTT retourneront à l’Orleans Arena de l’Orleans Hotel & Casino à Las Vegas les 31 juillet et 1er août, avec quatre meilleures équipes. se battre pour le titre et le prix record!

Les organisateurs l’ont augmenté à un énorme 5 millions de dollars, avec le million de dollars supplémentaire attribué en compensation des éliminatoires du WTT, y compris un bonus de 500 000 $ à l’équipe qui remporte le King Trophy. Ancien no du monde. 1 et une quintuple championne majeure Maria Sharapova embrassera sa huitième saison WTT avec Orange County Breakers et la neuvième au total, signant pour jouer deux matchs à domicile à Newport Beach les 28 et 29 juillet contre San Diego Aviators et New York Empire.

Faisant ses débuts au WTT il y a près de deux décennies en 2002 à l’âge de 15 ans, Maria concourra pour les Breakers pour la première fois depuis 2017, luttant pour trouver la forme sur le WTA Tour au cours des deux dernières années et devant faire face à des blessures.

Les Breakers ont signé Sharapova en tant que joueur de renom pendant la période d’agence libre, utilisant le fait qu’elle n’a pas participé au WTT en 2019. Avec Sharapova, Steve Johnson, Kristyna Pliskova, Andreja Klepac et Luke Bambridge, espérant atteindre les séries éliminatoires et se battre pour le titre pour la première fois en trois ans.

“Je suis ravi d’être de retour avec les Breakers”, a déclaré Sharapova. “La compétition dans World TeamTennis est toujours forte et j’ai hâte de jouer à nouveau en équipe.” “Nous sommes très heureux de voir Maria revenir avec les Breakers”, a déclaré l’entraîneur des Breakers Rick Leach.

“Elle est l’une des compétitrices les plus coriaces et elle a réalisé une carrière incroyable. Elle sera un grand atout pour l’équipe, et je sais que nos fans ont hâte de la regarder jouer.”