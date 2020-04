Maria Sharapova remercie Evian d’avoir suivi Rafael Nadal avec un don de la Croix-Rouge

Maria Sharapova a adressé un «merci» à Evian car la marque d’eau en bouteille, qui parraine de nombreux tournois de tennis, a fait un don à la Croix-Rouge. La somme donnée aidera les agents de santé de nombreux pays très touchés comme la France, le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis.

Rafael Nadal a également aidé la Croix-Rouge récemment en participant au projet #OurBestVictory, mais il s’est concentré sur la branche espagnole de l’organisation. «Partout dans le monde, les hôpitaux, les services de santé et les travailleurs de la santé subissent une pression énorme.

Pour soutenir ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont touchés, nous avons fait un don à la Croix-Rouge. Ce don sera utilisé pour aider à atténuer la pression sur les services de santé en France, au Royaume-Uni, en Suisse et aux États-Unis, et pour fournir du matériel médical aux volontaires », a écrit Evian sur Instagram.

“Nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui sont en première ligne, qui mettent leur vie en danger pour aider les plus vulnérables”, ont-ils poursuivi. Que vous le sachiez ou non, Maria Sharapova est aussi une ambassadrice de la marque d’eau française.

Elle est même apparue dans certaines publicités pour la promouvoir. Le plus impressionnant d’entre eux est peut-être celui dans lequel elle fait la course avec Madison Keys en jetant des bouteilles d’eau vides dans une poubelle. «Nous prenons soin de choisir le meilleur emballage et le meilleur format pour chaque occasion afin de protéger à la fois la qualité de notre produit, la santé des consommateurs et la planète.

Dans les restaurants et les hôtels, nous proposons Evian dans des bouteilles en verre qui sont retournables lorsque cela est possible: une fois vides, ils sont ramenés sur notre site d’embouteillage pour être nettoyés et remplis », précise Evian sur leur site.

En aidant les professionnels de la santé et l’environnement, Evian a montré le souci du bien-être des personnes à travers le monde.