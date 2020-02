Maria Sharapova révèle le moment où elle a su que sa carrière de tennis était terminée

Le 26 février 2020, à travers deux interviews accordées aux magazines Vanity Fair et Vogue, Maria Sharapova a annoncé sa retraite du tennis professionnel, à l’âge de 32 ans. En tant que joker à l’Open d’Australie 2020, le Russe a été battu en deux sets par Donna Vekić au premier tour.

Cela a marqué sa troisième défaite consécutive au premier tour lors d’un tournoi du Grand Chelem et, après le tournoi, son classement est tombé à non. 369, son plus bas classement depuis août 2002. Cette défaite face à Vekic à Melbourne se révélera être le dernier match de Sharapova de sa carrière.

“L’une des clés de mon succès est que je n’ai jamais regardé en arrière et que je n’ai jamais regardé en avant”, a déclaré Sharapova à Vanity Fair. «Je croyais que si je continuais de moudre et de moudre, je pouvais me pousser dans un endroit incroyable.

Mais il n’y a pas de maîtrise du tennis – vous devez simplement continuer à tenir compte des exigences du terrain tout en essayant de calmer ces pensées incessantes dans le fond de votre esprit. En avez-vous fait assez – et plus – pour vous préparer à votre prochain adversaire? Vous avez pris quelques jours de congé – votre corps perd ce bord.

Cette tranche de pizza supplémentaire? Mieux vaut compenser avec une grande session du matin. Écouter cette voix si intimement, anticiper ses moindres flux et reflux, c’est aussi comment j’ai accepté ces signaux finaux lorsqu’ils sont arrivés. L’un d’eux est venu en août dernier à l’US Open.

Trente minutes avant de prendre le terrain, j’ai eu une procédure pour engourdir mon épaule pour terminer le match. Les blessures aux épaules ne sont pas nouvelles pour moi – avec le temps mes tendons se sont effilochés comme une ficelle. J’ai subi plusieurs chirurgies – une fois en 2008; une autre procédure l’année dernière – et a passé d’innombrables mois en physiothérapie.

Le simple fait de monter sur le terrain ce jour-là m’a semblé être une victoire finale, alors que bien sûr, cela n’aurait dû être que le premier pas vers la victoire. Je ne partage pas cela pour avoir pitié, mais pour peindre ma nouvelle réalité: mon corps était devenu une distraction ».