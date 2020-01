Maria Sharapova subit un autre revers, se retirant de ..

Après sa première sortie à l’Open d’Australie contre Donna Vekic, Maria Sharapova a décidé de sauter le prochain événement WTA Premier à Saint-Pétersbourg du 10 au 16 février en raison d’une blessure à l’épaule. Maria a subi des pertes face à Jennifer Brady à Brisbane et Vekic à Melbourne, testant son épaule mais décidant de sauter St.

Petersburg et prendre plus de temps hors du terrain, aux prises avec une blessure qui la dérange depuis un certain temps maintenant. La quintuple championne en simple de la Major a terminé la saison précédente en dehors du top 100 uniquement pour la deuxième fois après 2002, alors qu’elle n’avait que 15 ans, n’a disputé que huit tournois en 2019 et n’a pas réussi à offrir son meilleur tennis après tant de blessures et de revers au cours de la deux dernières années.

Au début de la saison précédente, Sharapova était le quart de finaliste à Shenzhen et a atteint le quatrième tour à l’Open d’Australie avant de se retirer de Saint-Pétersbourg avant le choc du deuxième tour avec Daria Kasatkina.

Le Russe est resté à l’écart jusqu’à Majorque en juin, marquant seulement deux victoires lors des cinq dernières épreuves de la saison et subissant cette terrible défaite contre Serena Williams à l’US Open. Incapable de jouer à Linz et au Luxembourg, Maria a terminé la saison à New York, jouant au Championnat du monde de tennis de Mubadala contre Ajla Tomljanovic en décembre et espérant un nouveau départ à Brisbane et Melbourne.

Au lieu de cela, son épaule lui cause toujours des ennuis, réduisant son rythme sur le terrain et la gardant à l’écart au moins pendant quelques semaines avant qu’elle ne demande un autre joker en février ou mars. “Malheureusement, Maria Sharapova, avec laquelle nous sommes parvenus à un accord plus tôt sur sa participation à notre tournoi, ne le fera pas en raison d’une blessure à l’épaule subie après deux tournois en Australie”, a déclaré Alexander Medvedev.

“Elle et son équipe ont décidé de faire une pause. Son représentant nous a officiellement informés hier que peu importe combien elle voulait jouer, son état de santé actuel ne lui permet pas de participer à notre tournoi.”