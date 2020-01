Maria Sharapova tombe à Jennifer Brady dans un thriller

En compétition pour la première fois depuis septembre de l’année dernière et cette lourde défaite à l’US Open contre Serena Williams, Maria Sharapova a décroché une wild card à Brisbane, espérant un nouveau départ et une saison sans blessure. La quintuple championne de la Major a joué contre une qualification Jennifer Brady et a perdu 3-6, 6-1, 7-6 malgré son meilleur coup d’envoi de l’année avec une victoire à ses côtés.

Leur seule rencontre précédente était à Stanford 2017 que Sharapova a remporté en trois sets, incapable de répéter cela ce soir à Brisbane et espérant avoir une autre chance à l’Open d’Australie où elle a également besoin d’un joker.

Aux prises avec une blessure à l’épaule depuis plus d’un an, Sharapova avait l’air bien dans le premier affrontement des saisons, avec des hauts et des bas mais avec un bon niveau dans l’ensemble. Elle avait huit as mais aussi 11 doubles fautes, luttant au deuxième service et se brisant deux fois sur six occasions offertes à Brady.

L’Américain n’a perdu que 21 points derrière le tir initial, subissant une seule pause et franchissant la ligne d’arrivée en premier malgré une finition serrée, se présentant comme le meilleur joueur pendant la majeure partie de la rencontre. Sharapova a tenu à 15 dans le premier match avec un vainqueur de service, assurant une pause avec un beau lob dans le deuxième match et forçant une erreur de son rival à ramener un autre match à la maison et à ouvrir un avantage 3-0.

Les deux joueuses ont bien servi au cours des cinq matchs suivants et c’est Maria qui a servi le premier match 5-3, mais elle s’est retrouvée 40-0. En l’absence d’erreurs, un ancien champion a repoussé les trois points de rupture et a clôturé le set avec un vainqueur de service pour un grand pas vers le triomphe.

Trouvant son meilleur tennis dans le deuxième set, Brady a toujours eu le dessus, servant bien et augmentant la pression sur le retour, ce qui lui a permis de faire des pauses dans les matchs quatre et six, gagnant un avantage de 5-1 après une double faute de Maria et ramener l’ensemble à la maison avec un gagnant de service dans le prochain match pour un 6-1.

Avec un coup de pouce de son côté, Jennifer a réussi une bonne prise après l’autre dans le set décisif, forçant Sharapova à faire de même dans ses jeux si elle voulait rester en contact. Maria a fait ce rythme malgré quelques matchs de service chancelants, entrant dans un bris d’égalité où l’Américaine a marqué trois mini-pauses pour prendre 7-3 et se déplacer vers le haut lorsque Sharapova a réussi une volée facile au filet au dixième point.