Maria Sharapova, victime de blessures, refuse de commenter son avenir après une sortie anticipée de l’Open d’Australie

Maria Sharapova était visiblement sans engagement sur son avenir après avoir subi un autre échec du Grand Chelem à l’Open d’Australie.

Les problèmes d’épaule en cours ont limité Sharapova à une poignée de tournois l’année dernière et son classement devrait chuter au numéro 366 du monde en raison de la défaite 6-3 6-4 contre Donna Vekic au premier tour – son troisième échec consécutif en match d’ouverture. lors d’un Grand Chelem.

Sharapova avait besoin d’un joker pour jouer à Melbourne Park, où elle a remporté le titre en 2008, et a eu de bons souvenirs récents après avoir atteint le quatrième tour l’an dernier, battant la championne en titre Caroline Wozniacki.

La Russe a coupé un chiffre désolé dans sa conférence de presse d’après-match et, a demandé si elle serait ici l’année prochaine, elle a répondu: “Je ne sais pas.

«J’ai eu la chance d’être ici et d’être reconnaissant envers (le directeur du tournoi) Craig (Tiley) et l’équipe qui m’a permis de participer à cet événement. Il m’est difficile de dire ce qui va se passer dans 12 mois. “

Sharapova a mené 4-1 dans le deuxième set seulement pour que Vekic riposte et remporte cinq matchs de suite, le Russe frappant 19 vainqueurs et faisant 31 erreurs directes.

Elle a dit à propos de sa baisse de classement: «Je ne sais pas si je peux regarder le classement et vraiment y réfléchir en profondeur juste parce que je n’ai pas vraiment joué et que je me suis blessé la plupart de l’année. Je dois certainement en tenir compte.

«Je me suis mis là-bas. Aussi difficile que cela ait été, j’ai terminé le match et ce n’était pas comme je le voulais.

“Il n’y a pas d’autre moyen de s’en sortir que de continuer à croire en soi parce que, si vous faites toutes les bonnes choses et que vous ne croyez pas en vous-même, alors c’est probablement une mauvaise formule.”

Le gros point d’interrogation concerne la possibilité que l’épaule de Sharapova soit un jour en mesure de lui permettre de jouer un bloc décent de tournois.

“Je n’ai pas de boule de cristal pour vous dire si je peux ou si je veux, mais j’aimerais bien”, a-t-elle déclaré.

