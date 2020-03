Marian Vajda révèle comment il a rencontré Novak Djokovic pour la première fois

Dans l’histoire du tennis, il n’y avait guère de combo joueur / entraîneur plus efficace que Novak Djokovic et Marian Vajda. Le jeune Serbe avait commencé à travailler avec le Slovaque au printemps 2006 et ils sont restés ensemble pendant toutes ces années, sauf pendant une petite période en 2017 et 2018 lorsque Novak a licencié toute l’équipe en raison de cette blessure au coude.

Avec Vajda dans sa boîte, Djokovic a remporté les 17 titres majeurs, embrassant l’un des plus grands voyages que notre sport ait jamais vu et espérant plus de succès dans les années à venir. Outre leur relation habituelle sur le terrain et les améliorations constantes qu’ils ont apportées au fil des ans, seuls ou avec d’autres entraîneurs, Novak et Marian sont devenus de grands amis, se considérant comme un membre de la famille et construisant l’alchimie qui a conduit Djokovic vers le trône du tennis. .

Parlant pour sport.sk, Vajda a révélé comment il avait rencontré Novak à Roland Garros 2006, voyageant à Paris avec sa fille et ayant la chance de voir le jeune Serbe qui avait atteint le quart de finale des Majors pour la première fois. Deux semaines plus tard, Vajda a voyagé avec Djokovic à s-Hertogenbosch et l’histoire y a été écrite, travaillant ensemble pour la première fois avant de conquérir tous les tournois notables dans la prochaine décennie et demie.

“Avant Roland Garros 2006, une agence m’a demandé si j’étais intéressé à voir Novak à Paris. Pour être honnête, je ne savais pas grand-chose, car il était classé 63e à ce moment-là. Je ne voulais pas travailler avec n’importe qui à ce moment-là parce que j’avais assez de voyages, même si j’ai pris une décision spontanée et changé d’avis.

Je voulais montrer Paris pour la première fois à ma plus jeune fille Natalia qui n’avait que onze ans à l’époque, et je suis aussi allé voir Djokovic. Il a atteint le quart de finale à Roland Garros et je me rendais à son prochain tournoi à s-Hertogenbosch en tant que son entraîneur “, a déclaré Vajda.